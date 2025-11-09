УкраїнськаУКР
Зеленский подписал новые санкции против РФ: переговорщик Путина попал под ограничения

Дарина Герцева
Mакроэкономика
2 минуты
30,5 т.
Президент Украины Владимир Зеленский

Украина ввела санкции против приближенного к Путину финансиста Кирилла Дмитриева, который отвечал за привлечение российских средств и инвестиций в ключевые секторы экономик других стран и фактически работал как один из "кошельков" Кремля. Также под ограничения попали российские чиновники, разведчики и пропагандистские издательства, поддерживающие агрессию и оккупацию украинских территорий.

Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский. По его словам решения стали ответом на усиленную попытку России затянуть войну, легитимизировать оккупацию украинских территорий и сформировать в мире ложное представление о "нормальности" своей агрессии.

Украина ввела новые санкции против российских высокопоставленных чиновников

По словам Президента, Кремль не только продолжает военные действия и оккупационные практики, но и пытается создать иллюзию международной приемлемости своего вторжения. Последним шагом стало показательное объявление Россией собственных "санкций" против украинских чиновников, среди которых и Премьер-министр Украины. Зеленский подчеркнул, что подобная демонстративность требует еще более решительного давления со стороны демократического мира.

Украина ввела новые санкции против пропагандистских структур

Первый указ вводит ограничения против восьми физических лиц, которые принимали участие в преступлениях против Украины и украинцев. Среди них – представители правительственных структур России, лица, причастные к грабежу аграрных ресурсов и культурных ценностей на оккупированных территориях, а также участники информационных операций по навязыванию антиукраинских образовательных программ. Отдельно в санкционный список внесен один из ключевых "кошельков" Кремля – финансист Кирилл Дмитриев, который занимался привлечением российских инвестиций в стратегические отрасли экономик других стран, фактически обеспечивая Кремлю доступ к критическим финансовым и политическим связям за рубежом.

Второй указ касается пяти российских издательств, работающих как элемент пропагандистской инфраструктуры РФ. Отмечается, что эти структуры не только оправдывают агрессию против Украины, но и активно распространяют антиукраинские нарративы за рубежом и на временно оккупированных территориях.

Украина ставит целью ограничить их участие в международных книжных форумах и добиться изъятия их продукции из глобальных онлайн-платформ. "Все в России, что работает на войну, должно быть заблокировано", – подчеркнул Зеленский, заявив также, что Украина готовит новые предложения для международных партнеров по расширению санкций.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Европейский Союз анонсировал подготовку 20-го пакета санкций против Российской Федерации. Ограничения также коснутся и Беларуси, а именно под некоторые ограничения попадет режим диктатора Александра Лукашенко.

