Зеленский подписал новые санкции против РФ: переговорщик Путина попал под ограничения

Украина ввела санкции против приближенного к Путину финансиста Кирилла Дмитриева, который отвечал за привлечение российских средств и инвестиций в ключевые секторы экономик других стран и фактически работал как один из "кошельков" Кремля. Также под ограничения попали российские чиновники, разведчики и пропагандистские издательства, поддерживающие агрессию и оккупацию украинских территорий.

Видео дня

Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский. По его словам решения стали ответом на усиленную попытку России затянуть войну, легитимизировать оккупацию украинских территорий и сформировать в мире ложное представление о "нормальности" своей агрессии.

По словам Президента, Кремль не только продолжает военные действия и оккупационные практики, но и пытается создать иллюзию международной приемлемости своего вторжения. Последним шагом стало показательное объявление Россией собственных "санкций" против украинских чиновников, среди которых и Премьер-министр Украины. Зеленский подчеркнул, что подобная демонстративность требует еще более решительного давления со стороны демократического мира.

Первый указ вводит ограничения против восьми физических лиц, которые принимали участие в преступлениях против Украины и украинцев. Среди них – представители правительственных структур России, лица, причастные к грабежу аграрных ресурсов и культурных ценностей на оккупированных территориях, а также участники информационных операций по навязыванию антиукраинских образовательных программ. Отдельно в санкционный список внесен один из ключевых "кошельков" Кремля – финансист Кирилл Дмитриев, который занимался привлечением российских инвестиций в стратегические отрасли экономик других стран, фактически обеспечивая Кремлю доступ к критическим финансовым и политическим связям за рубежом.

Второй указ касается пяти российских издательств, работающих как элемент пропагандистской инфраструктуры РФ. Отмечается, что эти структуры не только оправдывают агрессию против Украины, но и активно распространяют антиукраинские нарративы за рубежом и на временно оккупированных территориях.

Украина ставит целью ограничить их участие в международных книжных форумах и добиться изъятия их продукции из глобальных онлайн-платформ. "Все в России, что работает на войну, должно быть заблокировано", – подчеркнул Зеленский, заявив также, что Украина готовит новые предложения для международных партнеров по расширению санкций.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Европейский Союз анонсировал подготовку 20-го пакета санкций против Российской Федерации. Ограничения также коснутся и Беларуси, а именно под некоторые ограничения попадет режим диктатора Александра Лукашенко.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!