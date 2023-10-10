Зеленский открыл е-декларации: подписан исправленный после вето законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, который предусматривает открытие деклараций чиновников сразу после возобновления е-декларирования, а не через год.

Об этом свидетельствует карточка законопроекта № 9534 на сайте Верховной Рады. Ранее парламент утвердил предложения Зеленского к соответствующему закону, которые тот изложил одновременно с наложением вето.

Тогда за проголосовало конституционное большинство – 341 нардеп. Зеленский, накладывая вето, призывал депутатов проголосовать за изменения как можно быстрее. Вето было наложено 12 сентября, голосование в Раде состоялось 20 сентября, однако подписан законопроект был только 10 октября.

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Проблема возникла после голосования в парламенте 11 сентября. Тогда депутаты Рады не поддержали правку о немедленном открытии деклараций, собрав 199 голосов при минимальном "пороге" в 226 голосов.

В целом восстановление электронного декларирования предусматривает подачу должностными лицами деклараций за текущий год, а также за 2021, 2022 годы, а также возобновление спецпроверок. В то же время военнослужащие Сил обороны будут подавать декларации только после завершения боевых действий или после демобилизации.

Открытие деклараций является одним из требований Евросоюза к Украине для начала переговоров о полноценном членстве нашей страны в блоке. Когда нардепы приняли решение оставить е-декларации засекреченными, в Европарламенте раскритиковали такой подход и обратились напрямую к Зеленскому. Евродепутаты подчеркнули, что закрытие реестра от общественности не будет, в частности, способствовать доверию со стороны украинцев и международных партнеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, нардепы саботировали подачу деклараций в добровольном порядке. Среди всех депутатов Рады за 2021 год "отчитались" только 53, а за 2022-й – еще меньше, 38.

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