В Европарламенте недовольны отказом народных депутатов открывать реестра деклараций: обратились напрямую к Зеленскому

Ряд депутатов Европарламента обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом наложить вето на принятый в Верховной Раде законопроект об электронном декларировании, который откладывает открытие реестра деклараций на целый год. Они подчеркнули, что закрытие реестра от общественности не будет, в частности, способствовать доверию со стороны украинцев и международных партнеров.

Видео дня

Совместное обращении опубликовал в X (экс-Twitter) депутат Европарламента от Германии, член фракции Европейской народной партии Михаэль Галер. В нем депутаты также отмечают, что закрытие реестра еще на год будет:

оказывать значительное негативное влияние на борьбу с коррупцией в Украине;

скрывать один из ключевых инструментов общественного контроля за чиновниками;

подрывать проведение реформ в Украине.

При этом евродепутаты призвали Зеленского вернуть законопроект №9534 в Верховную Раду с требованием открыть реестр. А законопроект №9587-д о привлечении к ответственности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления ветировать в целом.

В то же время они выразили готовность продолжать взаимодействие и диалог с Верховной Радой на всех уровнях.

"Мы подтверждаем нашу особую непрерывную и всестороннюю поддержку проведению надежных антикоррупционных реформ в Украине. А также защите и продвижению прогресса и достижений в этой сфере", – говорится в обращении.

Нардепы провалили голосование за открытие е-деклараций

Обращению евродепутатов к Зеленскому предшествовало голосование народных депутатов в Верховной Раде за соответсвующую норму – которое они провалила. Правку к тогда еще законопроекту №9534 поддержали лишь 199 нардепов из необходимых 226-и.

После этого боец батальона "Волки Да Винчи" Александр Ябченко зарегистрировал на сайте президента Украины петицию с требованием незамедлительного открытия деклараций должностных лиц и депутатов. Которая менее чем за сутки собрала необходимое количество голосов.

Сам же Зеленский дал указание вице-премьер-министру по вопросам европейской интеграции Ольге Стефанишиной организовать консультации по вопросам закона о электронном декларировании. Президент заявил, что после консультаций он сможет принять решение.

"Я попросил вице-премьер-министра Ольгу Стефанишину провести консультации по именно этому закону, который был проголосован. Я проведу консультации, получу ответ и приму решение", – сказал президент.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в целом е-декларирование в Украине было возобновлено. Что это означает, читайте в материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!