Зеленский ветировал законопроект о е-декларировании, который оставляет реестры закрытыми: заявление

Президент Украины Владимир Зеленский 12 сентября наложил вето на законопроект о е-декларировании. Документ оставляет реестры закрытыми еще на год.

Видео дня

Об этом президент написал в своем Telegram-канале. Он отметил, что декларации должны быть открыты.

"Утром поступил из Верховной Рады Украины закон, который сохранял ограничения по электронному декларированию. Ограничения неприемлемы. Декларации должны быть открытыми. Сразу. Не через год. Уже сейчас реестр нужно открывать. Собственно, с этой главной правкой закон должен быть проголосован. Желательно быстро", – заявил глава государства.

Напомним, накануне депутаты Рады не поддержали правку о немедленном открытии деклараций. За эту поправку отдали голоса 199 нардепов за минимальный "порог" в 226 голосов.

При этом депутаты Рады вернули Е-декларирование. За данное решение проголосовали 329 народных избранников. Восстановление электронного декларирования предусматривает подачу должностными лицами деклараций за текущий год, а также за 2021, 2022 годы, восстановление спецпроверок и обязанность военнослужащих Сил обороны подавать декларации после завершения боевых действий или после демобилизации.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в украинском парламенте зарегистрирован законопроект 10014, предусматривающий ответственность за оскорбление военнослужащего украинской армии вплоть до уголовной ответственности. Согласно этой инициативе, в Кодекс об административных правонарушениях будет добавлена статья 185 – "Неуважение к военнослужащему Вооруженных сил Украины, другим, созданным в соответствии с законами Украины, воинским формированиям".