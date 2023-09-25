Нардепы саботируют подачу деклараций, не отчиталось даже руководство ВР – "Честно"

Среди всех народных депутатов добровольно подали имущественные декларации за 2021 год только 53. А за 2022 год еще меньше – 38. При этом среди руководства парламента декларации подал только его глава Руслан Стефанчук – сразу за 2 года.

Об этом сообщили в "Честно". Отмечается:

первый заместитель спикера и бывший лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко ранее заявлял, что он "в процессе представления", однако его декларации до сих пор нет в перечне;

среди руководства парламентских фракций декларацию подал только глава монобольшинства Давид Арахамия – сразу за 2 года.

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"Наибольшее количество добровольных деклараций поступило в НАПК от фракции "Слуга народа". А по проценту от общей численности фракции или группы – от представителей "Восстановление Украины" и "Доверия", – говорится в публикации.

Нардепов нужно заставлять декларации?

В то же время автор публикации – парламентский аналитик Александр Салиженко – отметил у себя в Facebook, что добровольная подача деклараций нардепов в НАПК – малоэффективный подход. Чему, собственно, свидетельством количество поданных ими деклараций за 2021-2022 года.

"С весны этого года до сих пор декларации за 2021-2022 годы подало лишь несколько десятков нардепов. То же касается и публичности реестра деклараций. Если это не будет обязательным, то, очевидно, добровольно откроют их единицы", – подчеркнул он.

Декларации готовятся открывать

В то же время Комитет Верховной Рады по антикоррупционной политике единогласно поддержал открытие деклараций сразу после возобновления е-декларирования, а не через год. Таким образом, парламент готовится утвердить предложения, изложенные в вето президента Владимира Зеленского к соответствующему закону.

Ранее же депутаты Рады не поддержали правку о немедленном открытии деклараций. За нее отдали голоса 199 нардепов, тогда как минимальный "порог" – 226 голосов.

При этом нардепы вернули е-декларирование. За данное решение проголосовали 329 народных избранников.

Восстановление электронного декларирования предусматривает подачу должностными лицами деклараций за текущий год, а также за 2021, 2022 годы, восстановление спецпроверок и обязанность военнослужащих Сил обороны подавать декларации после завершения боевых действий или демобилизации.

Как сообщал OBOZREVATEL, поддержали вето президента и в НАПК. Однако там предостерегли от открытия всех деклараций без исключения.