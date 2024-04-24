Поступления от замороженных активов РФ на 90% должны идти на оружие для Украины, – Боррель

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что 90% доходов от замороженных российских активов в странах ЕС должны идти на закупку оружия и боеприпасов для Украины. Эти средства нужно направить в Европейский фонд мира.

Об этом Боррель заявил во время пленарного слушания касательно путей обращения с замороженными активами РФ в Страсбурге, передает "Укринформ". Еще 10% поступлений должны пополнять бюджет ЕС и использоваться для финансирования программ восстановления Украины.

"Эта инициатива касается только использования поступлений, сгенерированных за счет замороженных российских активов. Речь идет не об активах самих по себе, не о самом капитале, а о поступлениях от такого капитала. Вероятно, со временем могут быть осуществлены и другие меры, которые будут оправданы с правовой точки зрения", – сказал Боррель.

Он напомнил, что активами российского Центробанка, заблокированными в ЕС после начала полномасштабного вторжения, сейчас руководят Центральные депозитарии ценных бумаг. Они приносят значительную прибыль за счет начисленных процентов.

Страны ЕС согласовали пошаговый путь использования этих чрезвычайных доходов, общий объем которых оценивается около 3 миллиардов евро в год. Для их использования в интересах Украины странам ЕС пришлось искать инновационные правовые подходы.

Первым шагом Центральным депозитариям поручили держать эти дополнительные поступления на отдельных счетах, вести их учет и исчислять их отдельно, поскольку эти поступления не относятся к суверенным активам России.

Сейчас ЕС предпринимает уже второй шаг. По предложению Борреля страны-члены должны согласовать направление 90% этих чрезвычайных поступлений на срочные нужды обороны Украины через Европейский фонд мира.

"Украина срочно нуждается в оружии и боеприпасах для самозащиты и для защиты своего народа от российской агрессии, от российских ракет, дронов, управляемых бомб и постоянных атак. С самого начала мы предполагали использование этих поступлений для поддержки восстановления и восстановления Украины. Но я считаю, что до того, как думать о восстановлении, мы должны сначала думать, как избежать разрушения", – подчеркнул дипломат.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард выступила с заявлением, в котором осудила предложения США касательно использования замороженных активов России для финансирования военной помощи Украине.

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