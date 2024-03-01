Запрет алмазов, "Калашников" в черном списке: Япония ударила по России новыми санкциями. Все подробности

Япония расширила санкции против России в ответ на агрессивную войну против Украины. Так, Япония вводит запрет на ввоз алмазов российского происхождения. Под ограничения попали, среди прочих, должностные лица из Чечни, оружейные концерны "Калашников" и "Алмаз-Антей", а также банк "Тинькофф".

Санкции утвердило правительство Японии 1 марта, сообщаетMainichi Shinbun. Отмечается, что постановление Кабинета министров страны в целом затронуло:

замораживание активов 12 физических и 8 юридических лиц (включая банки), связанных с Россией и оккупацией территорий Украины (ограничение вводится в качестве "дополнительных санкций");

(включая банки), связанных с Россией и оккупацией территорий Украины (ограничение вводится в качестве "дополнительных санкций"); запрет на экспорт в отношении 29 российских организаций;

в отношении 29 российских организаций; запрет на импорт в Японию непромышленных алмазов происхождением из России.

"Япония запретила импорт российских нетехнических алмазов, включая алмазы, обработанные за пределами России", – заявили в МИД Японии. Ранее эмбарго распространялось только на алмазы, завезенные непосредственно из РФ, однако теперь страны G7, а также Евросоюз существенно расширяют эти ограничения.

Предполагается, что запрет российских алмазов лишит бюджет агрессора существенных доходов, ведь треть алмазов в мире поступает от российской горнодобывающей компании "Алроса". Также алмазы входят в десятку крупнейших статей неэнергетического экспорта России.

ЕС ввел усиленные санкции в отношении российских алмазов в 12-м пакете, принятом в декабре-2023. Согласно ему с 1 января 2024 года введен запрет на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России. А с 1 марта по 1 сентября вводятся поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах.

Санкции Японии против России: кто попал в черные списки

Заморозка активов, в частности, коснулась банка "Тинькофф" (вступит в силу 31 марта). А среди юридических лиц в "экспортном" санкционном списке оказались в основном предприятия, связанные с ВПК:

сервисная база по обслуживанию парка атомных ледоколов "Атомфлот";

Балашихинский литейно-механический завод;

производитель оружия "Базальт";

Дубненский машиностроительный завод;

оружейные концерны "Калашников" и Алмаз-Антей";

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК);

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК);

Омский завод транспортных машин;

московский системный интегратор в области информационной безопасности НПО "Эшелон" и др.

Санкции также затронули физлиц, которые признаны причастными к оккупации украинских территорий, а также к похищению детей из Украины. В частности, это председатель правительства Чечни Муслим Хучиев, уполномоченный по правам человека в Чечне Мансура Солтаева, генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих, сын экс-губернатора Красноярского края Артем Усс; командир специального полка полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чечне Замид Чалаев.

Расширений ограничений Японией связано с координаций санкционных действий "Большой семерки", пишет Bloomberg. "Мы приняли решение о последних санкциях в сотрудничестве с "Большой семеркой" с точки зрения эффективной работы для достижения справедливого и прочного мира в Украине. Япония будет продолжать совместную работу с международным сообществом, включая G7", – заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс также объявил о новом пакете санкций против России. В их числе запрет на экспорт некоторых товаров.

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