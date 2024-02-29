Новая Зеландия ввела новые санкции против России: кого коснутся

Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс объявил о новом пакете санкций против России. В их числе запрет на экспорт некоторых товаров.

Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте министерства. Ввели ограничение цен G7-plus на нефть русского происхождения; запретили экспорт ограниченных товаров в Россию и Белоруссию через третьи страны. Также ввели санкции против 61 физлица и компаний.

"Для уклонения от санкций используются все более изощренные методы. Нацеливаясь на методы уклонения, правительство вносит вклад в надежность системы санкций", – говорит Петерс. "Новая Зеландия наложила санкции еще на 61 российское физическое и юридическое лицо, включая тех, кто причастен к сетям закупок, уклоняющихся от санкций".

Эти обозначения включают организации, закупающие технологии для русской оборонной индустрии, и высших управляющих неких русских банков. Также под санкции подверглись лица, причастные к закупке оружия в Северной Корее.

"Эти новые санкции - вклад Новой Зеландии в коллективные международные усилия, направленные на то, чтобы уменьшить способность России финансировать ее агрессивную войну против Украины и обеспечить, чтобы Новая Зеландия не использовалась как канал для уклонения от санкций", - говорит министр.

С момента принятия Закона о санкциях против России в марте 2022 года Новая Зеландия ввела санкции против более 1600 физических и юридических лиц, а также ряд торговых мер.

Как писал OBOZ.UA, 21 февраля в Евросоюзе согласовали 13-й пакет санкций против страны-террористки России, но официально он утвержден 24-го числа, в годовщину начала большой войны. В санкционный пакет вошли около 200 компаний и физических лиц, но не попали новые меры. Представитель Украины в ЕС назвал 13-й пакет "скромным" и призвал к более существенным ограничениям в 14-м пакете.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!