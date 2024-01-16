"Запад в 25 раз сильнее России": в Европарламенте хотят увеличить поддержку Украины

В Европарламенте призвали зафиксировать долю от ВВП для помощи Украине. Там считают, что таким образом смогут оказывать помощь ей более эффективно. Кроме того, это позволит сделать уровень поддержки Украины одинаковым для всех стран-членов ЕС и НАТО – ведь сейчас одни помогают ей больше других.

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"Литва и Эстония выделяют 0,4% ВВП, Германия увеличила до 0,5%, а поддержка Франции всего 0,02%. Эти цифры показывают, что если бы все страны-члены НАТО и ЕС поддерживали Украину на уровне не менее 0,25% ВВП, Украина бы получила преимущество. Это формула победы. Давайте так и сделаем", – призвал депутат от Литвы Андриус Кубилюс, передает Укринформ.

Он отметил: объединенный Запад "в 25 раз сильнее России" и имеет экономическую силу поддержать Украину для победы в войне – однако не демонстрирует этого. О чем свидетельствует тот факт, что в прошлом году:

Россия потратила более 100 млрд евро на войну;

Украина со всей помощью Запада потратила на свою защиту 80 млрд евро.

"В прошлом году Россия потратила на войну 6% своего ВВП, Украина – 25%. Поддержка ЕС составила всего 0,075% от ВВП ЕС. Показатель США несколько лучше – 0,10%. ...Если Евроатлантическое сообщество и все остальные, как члены ООН, определят помощью Украине для ее победы незначительные 0,25% от ВВП, то это составит больше, чем нужно, чтобы обеспечить украинским военным возможность дать отпор агрессору", – подчеркнул Кубилюс.

Более того, отметил он, таким образом будут уничтожены "любые надежды России на военную победу над Украиной". А также будет послан четкий сигнал Кремлю, что союзники Украины будут стоять за нее, "пока агрессор не будет повержен".

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, Швейцария предоставит Украине 1,5 млрд франков (около 1,75 млрд долларов). Средства будут выделены в рамках пакета помощи, рассчитанного на 2025-2028-й годы.

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