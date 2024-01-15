Украина получит солидное финансирование от Швейцарии: какая сумма будет предоставлена

Швейцария предоставит Украине 1,5 млрд франков (около 1,75 млрд долларов). Средства будут выделены в рамках пакета помощи, рассчитанного на 2025-2028-й годы.

Видео дня

Об этом сообщила президент страны Виола Амгерд во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. "В поддержку Украины Швейцария запланировала выделить с 2025 по 2028 года 1,5 млрд франков", – сказала Амгерд.

При этом она подчеркнула: центральным вопросом восстановления Украины от полномасштабной войны с Россией является разминирование территорий. Прежде всего, в разрезе:

возвращения беженцев в страну;

ведения сельскохозяйственной деятельности.

Для этого, напомнила Амгерд, Швейцария приняла решение выделить Украине 100 млн франков (около 117 млн долларов) на разминирование. Средства будут предоставлены в течении 4-х лет.

"Если в такой большой стране-экспортере как Украина будет собираться меньше урожая, это будет иметь глобальные последствия [для всего мира]", – напомнила президент Швейцарии.

Кроме того, Амгерд подтвердила намерения страны организовать мирную конференцию по Украине на самом высоком уровне. Она отметила, что:

представители обеих стран немедленно начнут подготовку к мирной конференции;

в Швейцарии уже "назначили человека, который будет этим заниматься".

"Швейцария всегда будет выступать в поддержку длительного мира. И мы рады, что Швейцария может сделать в это вклад", – подчеркнула Амгерд.

Также, отметила она, Швейцария входит в группу стран, которые намерены создать трибунал для наказания России за ее преступления. "Каждый день мы видим кадры страданий, которые приносит эта война. Швейцария солидарна с Украиной и украинским народом", – констатировала президент.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее правительстве Швейцарии приняли решение предоставить Украине дополнительную экономическую помощь в зимний период. Страна передает Киеву еще 11,8 млн швейцарских франков (около 13,6 млн долларов).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!