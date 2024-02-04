Запад нашел хитрый способ использовать замороженные активы РФ для финансирования Украины – Financial Times

Запад может помочь Украине за счет долговых финансовых обязательств и облигаций. Эти обязательства будут обеспечиваться замороженными активами страны-агрессора России.

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О соответствующих планах союзников Киева написало издание Financial Times. По его данным, схема действий была получена государствами G7 от бельгийского правительства.

Источники журналистов из двух стран заявили, что указанный план является основным вариантом разблокирования замороженных средств для Украины.

Он предполагает, что когда полномасштабная война закончится, "коалиция, которая поддерживает Украину, будет требовать, чтобы Россия оплатила долг, а если она этого не сделает, то замороженные российские суверенные активы будут конфискованы".

Напомним, что саммит ЕС 1 февраля утвердил план Еврокомиссии по конфискации доходов от замороженных активов РФ. 260 млрд евро российского Центробанка изъяты не будут и останутся на европейских счетах. На помощь Киеву переведут прибыль от этих активов.

Ранее в Европейской комиссии заявляли, что Евросоюз имеет право объявить доходы от российских активов "не принадлежащими РФ"

Как писал OBOZ.UA:

– Спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер объяснила, что процесс конфискации российских активов потребует коллективного решения всех стран, заморозивших средства РФ в своих финансовых учреждениях. Он потребует времени, поэтому не стоит ожидать, что это произойдет быстро.

– В Международном валютном фонде заявляли, что решение о конфискации российских активов должны приниматься соответствующими органами в государствах, где они размещены. МВФ будет следить за развитием событий, чтобы оценить влияние на международную финансовую систему.

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