Заморожено до $300 млрд активов РФ: Шмыгаль раскрыл планы по конфискации российских средств

Конфискация и использование российских активов является приоритетом для правительства Украины на 2024 год. На данный момент страны Запада заморозили около $300 млрд российских суверенных активов.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции 4 марта. По его словам, план минимум – начать использование доходов от замороженных активов РФ.

"Сейчас мы создаем международную рабочую группу по конфискации. Планируем ее первое заседание. Отдельно работаем с Бельгией и ЕС по использованию доходов, полученных от этих российских активов. Большинство партнеров поддерживают конфискацию", – отметил премьер-министр.

Как сообщалось, среди стран "Большой семерки" (G7: США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада) идут споры по использованию замороженных $280 млрд центрального банка РФ для помощи Украине. За полную конфискацию активов выступают США и Британия, а наиболее ожесточенные противники этой идеи – Франция и Германия, которые согласны с критической позицией Европейского центробанка (ЕЦБ).

В то же время, каким бы ни стало будущее решение G7, российские деньги не заменят прямую макрофинансовую помощь союзников Украине.

OBOZ.UA писал ранее о том, что группа экспертов по международному праву поддержала идею конфискации замороженных активов российского центробанка. Предполагается, что эти средства можно использовать как компенсацию за ущерб, причиненный Украине в результате полномасштабного вторжения страны-террористки России.

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