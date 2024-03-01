G7 не может договориться о конфискации российских денег для Украины: стало известно, какие страны против

Среди стран "Большой семерки" (G7: США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада) продолжаются споры об использовании замороженных $280 млрд центрального банка РФ для помощи Украине. За полную конфискацию активов выступают США и Британия, а самые ярые противники этой идеи – Франция и Германия, которые соглашаются с критической позицией Европейского центробанка (ЕЦБ). В то же время, каким бы не стало будущее решение G7, российские деньги не заменят прямую макрофинансовую помощь союзников Украине.

Об этом пишет Bloomberg. По словам источников агентства, Франция, Германия и ЕЦБ выступают против конфискации, т.к. обеспокоены возможным ответом России на конфискацию ее активов.

Критики идеи уверены: конфискация окажет серьезное негативное влияние на финансовую стабильность ЕС и статус евро как резервной валюты. Опасность, как утверждается, заключается в том, что такой шаг создаст опасный прецедент, который побудит другие страны избегать хранения своих резервов в западных валютах.

"Сейчас у нас нет правовых оснований для ареста российских активов. Нам нужно больше работать", – считает министр финансов Франции Брюно Ле Мэр после встречи министров финансов стран G7.

Следующий серьезный раунд дискуссий в G7 по вопросу конфискации российских активов запланирован на июнь-2024. До этого времени чиновники и юристы "Большой семерки" изучат ряд вариантов, которые могут обсуждаться на будущей встрече. Отмечается, что реализация любого из предложенных планов "потребует политического решения на самом высоком уровне".

"Все предложения несут в себе те или иные риски. Некоторые из них предполагают использование российских активов в качестве залога для получения денежных средств путем продажи облигаций, которые будут выпущены Украиной. Несмотря на то, что это позволило бы избежать оптики полной конфискации, в конечном итоге возникают все те же юридические возражения. Дело в том, что активы должны перейти из рук в руки, прежде чем их можно будет использовать", – отмечает агентство.

На этом фоне ЕС хочет сосредоточиться на поиске "юридически безопасного шага, который может быть реализован в краткосрочной перспективе", заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер. По словам источников, один из возможных вариантов заключается в том, чтобы использовать активы без фактической смены их владельца.

Такую идею представил Чарльз Личфилд из Атлантического совета. Он предложил план, согласно которому правительства стран "Большой семерки" предоставят гарантию рынкам, что замороженные активы не будут возвращены России, если она не согласится оплатить расходы на восстановление Украины.

"По сути, это обещание, что в случае необходимости активы будут конфискованы в будущем, чтобы погасить кредиты Украины. Таким образом, можно предоставить залог для Украины, не трогая активы. А кредиторы, которые вложат деньги в Украину на основе этого плана, будут знать, что российские активы в конечном итоге обеспечивают их кредиты", – объяснили аналитики.

Напомним, 1 февраля лидеры стран ЕС поддержали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных российских активов для финансирования помощи Украине. Для понимания, за 2023 год депозитарий Euroclear заработал 4,4 млрд евро за счет замороженных российских активов. Это в десятки раз меньше общей суммы активов РФ.

Конфискация не заменит помощь Украине

Министр финансов Джанет Йеллен также заявила, что любой план по изъятию или монетизации замороженных российских активов не должен рассматриваться в качестве замены помощи Украине. "Я не вижу реальной замены тому, чтобы Конгресс предоставил Украине помощь, в которой она нуждается в этом году", – сказала Йеллен после встречи G7.

"Не думаю, что кто-то сможет восполнить этот пробел", – добавила Йеллен. При этом она отметила, что ЕС уже предложил Украине "очень значимое финансирование", а также "внесла свой вклад" Япония. Тем не менее, "общая сумма кажется недостаточной", сказала Йеллен.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее группа экспертов по международному праву поддержала идею конфискации замороженных активов российского центробанка. Предполагается, что эти средства можно будет использовать в качестве компенсации за ущерб, нанесенный Украине в результате полномасштабного вторжения России.

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