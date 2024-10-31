Еврокомиссия рассматривает возможность позволить Euroclear использовать часть замороженных российских активов (192 млрд. евро) для обеспечения кредита Украине на 45 млрд евро. Такое решение может помочь покрыть юридические расходы и снизить финансовую нагрузку на ЕС, но требует одобрения всех 27 стран-членов.

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Об этом пишет Politico. Euroclear, сохраняющая значительные объемы российских активов, сейчас сталкивается с многочисленными исками в российских судах.

По данным Euroclear, судебные процессы сосредоточены на обжаловании удержания российских активов и требованиях компенсации. Хотя у российских судов нет полномочий обязать передать эти активы истцам, они все же могут оказывать давление на активы, хранящиеся в российских финансовых учреждениях. Это заставляет Euroclear резервировать часть сверхприбылей (около 10%) для покрытия юридических расходов, связанных с потенциальными убытками.

В настоящее время объем замороженных активов, находящихся в управлении Euroclear, оценивается примерно в 192 миллиарда евро. Идея использования этих активов в текущей ситуации имеет как сторонников, так и критиков. С одной стороны, это снизило бы нагрузку на денежные потоки Еврокомиссии, поскольку юридические расходы покрывались бы непосредственно из российских активов. Не считая того, таковой шаг может сделать юридические и репутационные опасности для европейских денежных учреждений.

Западные финансовые институты, включая Европейский центральный банк, уже выразили обеспокоенность тем, что передача права собственности на российские активы может ослабить позиции еврозоны как надежного финансового центра. Риск нарушения международного права также вызывает тревогу у Еврокомиссии, поскольку это может подорвать доверие инвесторов к евро как международной резервной валюте. Такая стратегия, по мнению экспертов, может привести к дополнительным судебным тяжбам и ухудшить позиции ЕС в отношениях с другими государствами, занимающими нейтральную позицию в конфликте.

Еврокомиссия не сможет принять решение без единодушной поддержки 27 стран ЕС. Хотя вопрос актуален, определенные страны, например Венгрия, могут блокировать предложение, как и ряд других санкционных мер, обсуждаемых в рамках пересмотра санкционной политики ЕС. По данным представителей Еврокомиссии, этот вопрос будет официально вынесен на обсуждение в рамках этого процесса.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, результаты президентских выборов в США могут дать Украине ослабление международной поддержки. Республиканец Дональд Трамп уже заявил о намерении заставить Украину пойти на урегулирование в войне с Россией, но даже в случае победы демократки Камалы Харрис ей тоже непросто будет добиться одобрения значительной финансовой поддержки в Конгрессе.

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