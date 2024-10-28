Международная поддержка Украины может уменьшиться: Bloomberg объяснило почему

Результаты президентских выборов в США могут принести Украине ослабление международной поддержки. Республиканец Дональд Трамп уже заявил о намерении вынудить Украину пойти на урегулирование в войне с Россией, но даже в случае победы демократки Камалы Харрис ей тоже будет непросто добиться одобрения значительной финансовой поддержки в Конгрессе.

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Об этом пишет Bloomberg. "Чиновники в Киеве и по всей Европе обеспокоены тем, что победа Дональда Трампа может привести к тому, что Украина будет вынуждена пойти на болезненное урегулирование, которое позволит Владимиру Путину укрепить свое влияние на территории страны", – пишут журналисты.

Они отмечают, что Силы обороны Украины в значительной степени зависят от помощи США, а некоторые союзники Украины уже начали говорить о вариантах завершения войны.

"Если Трамп, который заявил, что он "урегулирует" конфликт еще до вступления в должность, будет избран и выполнит свои угрозы прекратить поддержку, возможности Украины резко сузятся. Но даже если победит Камала Харрис, США, вероятно, будет трудно провести значительную финансовую поддержку через Конгресс", – говорят источники СМИ.

Это может сильно повлиять на финансирование Украины, но помощь стране предоставляет не только США. Ранее лидеры стран G7 приняли официальное решение предоставить Украине кредит на общую сумму около 50 млрд долларов. Для этого будут использованы средства из замороженных российских активов. Выплаты планируют начать до конца текущего года.

Ссуды будут погашаться за счет доходов от замороженных российских активов, что обеспечивает защиту внутренних ресурсов Украины. Полученные средства помогут покрыть социальные и военные нужды Украины в 2025 году.

Как сообщал OBOZ.UA ранее Украина успешно выполнила условия программы Международного валютного фонда (МВФ) и готова получить пятый транш в размере 1,1 миллиарда долларов. Окончательное решение о выделении средств будет принято 18 октября 2024 года.

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