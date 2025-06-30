Переход Украины на евро: в МВФ сделали заявление

Вступление в Евросоюз предусматривает переход на евро. Соответственно, Украина должна адаптировать свою правовую систему к европейской.

Видео дня

Об этом сообщил исполнительный директор МВФ Витас Василяускас, передает NV. Он отметил:

Введение евро является юридическим обязательством.

Исключение составляют страны, которые получили юридическую клаузулу (особое условие – Ред.) при вступлении в ЕС. Такой, например, является Дания.

"Для меня главным приоритетом или стратегической целью является членство Украины в ЕС. Просто адаптируйте свою правовую систему и будьте частью клуба", – говорится в сообщении.

При этом Василяускас подчеркнул: если бы он был представителем украинской власти, то "адаптировал бы внутреннее законодательство, гармонизировав его с законодательством ЕС". В то же время, признав: выбор монетарной политики является "сугубо внутренним, суверенным решением", о чем свидетельствует то, что "не все страны-члены ЕС также являются членами еврозоны".

Перейдет ли Украина на евро

Вместе с тем, в ближайшее время Украина не будет отказываться от гривни ради перехода на евро. Как рассказал заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук, это очень далекая перспектива. Ведь только оценка готовности и необходимости такого перехода будет осуществляться через 10-15 лет.

При этом он признал: в определенный момент Украина будет вынуждена сменить курсообразующую валюту – с доллара на евро. Причины:

Потенциальное вступление Украины в ЕС предполагает ведение учета основных показателей внешнего сектора именно в евро.

Речь, в частности, о резервах, платежном балансе и т.д.

Связи Украины со странами еврозоны "должны продолжать существенно усиливаться".

Впрочем, отметил замглавы НБУ, в настоящее время этот вопрос находится только на стадии изучения. Соответственно, ожидать изменения курсообразующей валюты в ближайшие сроки не следует.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Национальный банк обновил официальный курс евро на 30 июня до 48,78 грн. Это сразу на 14 коп. превышает предыдущий. А также является рекордом в истории Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!