Без выполнения этих требований пенсию не дадут: какие условия должны выполнить украинцы для получения выплат в Польше

Для того, чтобі получать минимальную пенсию в Польше, украинцы должны соответствовать ряду требований. Среди прочих, иметь достаточный стаж уплаты взносов и находится в пенсионном возрасте.

Об этом сообщает in Poland. Там напоминают: в январе минимальная пенсия в Польше составила почти 1 879 злотых (по актуальному курсу НБУ, более 22 611 грн).

При этом подчеркивается: для женщин и мужчин установлены разные возрастные пороги для выполнения вышеуказанных условий. Так:

Пенсионным возрастом является 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Минимальный страховой стаж составляет не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

"ZUS (Управление социального страхования Польши. – Ред.) выплачивает минимальную пенсионную выплату украинцам при условии, что они также работали в Польше. Чтобы претендовать на эту выплату, нужно уплатить хотя бы один пенсионный взнос в ZUS, то есть официально проработать месяц", – говорится в сообщении.

Кем работают украинцы в Польше

Вместе с тем большинство украинских работников в Польше традиционно заняты в логистике, сфере услуг, перерабатывающей промышленности, строительстве и транспорте. Т.е. в секторах, где дефицит кадров постоянный.

"Украинцы закрывают в первую очередь те сегменты рынка труда, которые не привлекают местных работников. Заинтересованность поляков в неквалифицированных должностях низкая. В результате именно украинцы и другие иностранные работники продолжают закрывать ключевые потребности бизнеса в этих секторах", – отмечают аналитики.

В то же время, подчеркивают они, все чаще украинцы отказываются от неквалифицированной работы. Вместо этого они выбирают работодателей, предлагающих:

социальные гарантии;

возможности профессионального развития.

