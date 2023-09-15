Ядерный отрыв от России: Украина начала отправлять весь добытый уран в Канаду

"Энергоатом" продолжает рвать ядерные связи Украины с Россией. После первой в истории загрузки украинской АЭС нероссийским топливом, Украина отправила первую партию добытого в стране урана в Канаду. Все сырье с ВостГОКа теперь будет поставляться именно в эту страну. Там уран будут использовать для производства ядерного топлива для нужд наших АЭС.

"Соглашение со стратегическим партнером CAMECO предусматривает поставку всего объема добываемого на ВостГОК урана в Канаду и последующую его конверсию в природный гексафторид урана (UF6). Такой процесс необходим для подготовки к отправке его на обогащение к нашим другим стратегическим партнерам – компании URENCO (Великобритания), а затем – к компании Westinghouse уже для производства ядерного топлива", – сообщил директор "Энергоатома" Петр Котин.

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По состоянию на утро 15 сентября спецтранспорт с украинским ураном передвигается по Европе, сообщили в компании. Предполагается, что САМЕСО будет обеспечивать 100% потребностей "Энергоатома" в гексафториде урана для Ровенской, Хмельницкой и Южноукраинской АЭС с 2024 по 2035 год. Контракт также предусматривает возможность обеспечения Запорожской АЭС, как только контроль над атомной станцией будет возвращен "Энергоатому".

По его словам, процессы переработки ядерного материала пока недоступны в Украине. "Но мы работаем над созданием соответствующих мощностей", – подчеркнул Котин.

Главная проблема заключается в том, что у всех украинских АЭС есть реакторы советской конструкции, и потому до февраля 2022 года Украина зависела от России в поставках ядерного топлива. После полномасштабного вторжения России Украина ускорила реализацию планов диверсификации поставок ядерного топлива. Теперь для его производства будет использоваться и отечественный уран.

Топливо Westinghouse впервые загрузили на украинскую АЭС 10 сентября 2023 года. Как заявили в Минобороны Британии, это стало важным этапом в долгосрочном отрыве Украины от России.

Британские аналитики напомнили, что ядерная энергия обеспечивает примерно половину украинской электроэнергии. Они подчеркнули, что успех "Энергоатома" в поиске и установке западного топлива является важным для усиления энергобезопасности Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский диктатор Владимир Путин открыто заговорил об ударах по атомным станциям в Украине. По его словам, такие действия РФ может предпринять в ответ на "удары по ее ЛЭП", которые придумали сами россияне.

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