Россия на полномасштабную войну против Украины потратила с февраля 2022-го около 200 млрд долларов. В эту сумму не входят арестованные активы РФ. Таким образом, решение президента РФ Владимира Путина о полномасштабном нападении на соседнюю страну стало самым дорогим в истории РФ.

Как пишет Forces, для страны, столкнувшейся с санкциями, с упавшей валютой и объемом производства, который вдвое меньше, чем в Калифорнии, России предстоит принять несколько трудных решений.

Отметим, Россия не может победить в экономической войне против Запада. Однако Запад сам может проиграть, если совершит ряд ошибок.

Об этом в интервью изданию politicstoday рассказал аналитик и консультант по политическим рискам Максимилиан Хесс. Союз БРИКС, в который входит РФ, не способен конкурировать с Альянсом либо ЕС. Так, БРИКС остается организацией, которая в первую очередь является попыткой пиара для ее членов, и даже созданные ею институты, в первую очередь Новый банк развития, все равно находится под влиянием США.

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"Например, российские чиновники жаловались на то, что Новый банк развития приостановил кредитование в России в результате санкций, введенных против Кремля после полномасштабного вторжения [в Украину] в феврале 2022 года, но на саммите не было объявлено ни об одном обходном пути или даже попытке его найти. Я не думаю, что Россия может выиграть экономическую войну, но Запад может ее проиграть", – пояснил аналитик.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же "Газпром" подтвердил падение добычи газа в РФ на 24,7%. Этот факт объясняется отказом европейских стран от европейского голубого топлива.

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