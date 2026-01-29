Льготный ввоз энерготоваров в Украину продолжили: за какие "экофлоу" все равно придется платить

Льготный ввоз ключевого энергооборудования в Украину официально продлен до 1 января 2029 года и доступен как для бизнеса, так и для граждан. Без пошлин можно импортировать мощные генераторы, ветроустановки и литий-ионные аккумуляторы, но мелкие генераторы и маломощные зарядные устройства под льготу не попадают.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины. Согласно законам Украины, принятым в начале декабря 2025 года, срок действия налоговой льготы в классификаторе освобождений от уплаты таможенных платежей продлен до 1 января 2029 года.

Законодательные изменения предполагают, что право на беспошлинный ввоз энергооборудования имеют предприятия и бизнес и физические лица (граждане Украины). Льгота применяется к товарам, как непосредственно ввозимым на таможенную территорию Украины, так и пересылаемым почтовыми или курьерскими отправлениями.

В то же время закон содержит четкое ограничение, ведь льготный режим не распространяется на товары, имеющие происхождение или ввозимые из государства, признанного государством-агрессором или государством-оккупантом в отношении Украины. Льгота включает широкий перечень энергооборудования, которое имеет критическое значение для резервного и альтернативного энергообеспечения:

генераторные установки;

В список входят электрогенераторные установки с поршневым двигателем и искровым зажиганием мощностью более 7,5 кВ·А, в частности по таким кодам УКТВЭД:

8502 20 40 90 – от 7,5 кВ·А до 375 кВ·А;

– от 7,5 кВ·А до 375 кВ·А; 8502 20 60 90 – свыше 375 кВ·А до 750 кВ·А;

– свыше 375 кВ·А до 750 кВ·А; 8502 20 80 90 – более 750 кВ·А.

Такое оборудование активно используют предприятия, больницы, объекты критической инфраструктуры и жилищные комплексы. Поэтому они в списке.

ветроэнергетические установки;

Льготный режим также распространяется на ветроэнергетические электрогенераторные установки (код 8502 31 00 00 УКТВЭД). Они стимулируют развитие альтернативной генерации, особенно в регионах с соответствующими климатическими условиями.

литий-ионные аккумуляторы.

Без уплаты таможенных платежей можно ввозить литий-ионные аккумуляторы (код 8507 60 00 00 УКТВЭД), в частности такие типы: литий-кобальтовые, литий-феррум-фосфатные (LiFePO₄), литий-манган-оксидные, литий-никель-манган-кобальт-оксидные.

Отдельно отмечается, что литий-полимерные аккумуляторы также классифицируются по этой же товарной подкатегории, следовательно, также освобождаются от уплаты пошлины и НДС при ввозе.

Несмотря на широкий перечень разрешенного оборудования, у льготы есть четкие границы. В общем порядке с уплатой ввозной пошлины и НДС оформляются:

электрогенераторные установки мощностью менее 7,5 кВ·А;

установки хранения энергии, в том числе зарядные станции и павербанки мощностью до 300 Вт.

Продление льготного режима до 2029 г. позволяет бизнесу, громадам и гражданам планировать долгосрочные инвестиции в энергетическую автономность. Речь идет не только о резервном питании на случай отключений, но и о постепенном переходе к децентрализованной и возобновляемой генерации.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина будет жить с графиками отключений электроэнергии еще не менее года, независимо от сезона. Отмечается, что решающими станут темпы обновления энергосистемы, интенсивность атак врага и развитие децентрализованной и накопительной генерации.

