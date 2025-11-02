Вся область осталась без электроснабжения: когда вернут свет

Вся территория Донецкой области осталась без электроснабжения. Причиной стало разрушение объектов энергетической инфраструктуры из-за вражеских ударов. Вследствие этого в национальной электросети начались аварийные отключения. Отмечается, что свет должны вернуть до 21:00.

О ситуации с электроснабжением сообщил председатель Донецкой ОВА (областная военная администрация) Вадим Филашкин. Специалисты уже работают над устранением последствий повреждений.

Как сообщили OBOZ.UA в компании ДТЭК, специалисты уже работают над ликвидацией аварии, и электроснабжение планируют восстановить до 21:00. Сотрудники энергетических служб делают все возможное, чтобы обеспечить бесперебойную работу сетей и минимизировать последствия для населения.

Из-за обесточивания электроснабжения и в связи с ситуацией с безопасностью в регионе внесены изменения в курсирование пригородных поездов 2 ноября. В частности: