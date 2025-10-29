"Особенности системы": украинцам рассказали, почему свет выключают даже без массированных атак

В Украине свет могут выключать даже без российских атак, поскольку повреждения в одной части объединенной энергосистемы влияют на всю страну и энергетики вынуждены балансировать нагрузку. Благодаря защитным сооружениям и ПВО удалось избежать массовых блэкаутов, хотя из-за масштабности атак полностью отразить удары невозможно.

Об этом рассказала министр энергетики Светлана Гринчук в комментарии СМИ. Украинская энергосистема является единым объединенным механизмом, это означает, что даже локальные повреждения в одной области могут влиять на работу сети в других регионах.

"Такова особенность энергосистемы – она объединенная. И любые повреждения могут влиять на ситуацию в системе в целом", – объяснила Гринчук. Например, если российские войска ударили по энергообъектам в Черниговской или Сумской областях, дисбаланс мощностей может распространяться на другие регионы. Чтобы избежать масштабной аварии, энергетики вынуждены временно ограничивать потребление или через графики почасовых отключений, или через кратковременные аварийные.

"Чтобы не допустить сложных аварий, которые могут нарушить работу всей системы, приходится балансировать нагрузки графиками аварийных или почасовых отключений", – объяснила министр. Такие отключения, по ее словам, являются краткосрочными и применяются только в критические моменты, чтобы стабилизировать систему.

Несмотря на регулярные обстрелы, ситуация в энергетике не превратилась в катастрофу, как это было зимой 2022-2023 годов. Гринчук отметила, что благодаря возведению защитных сооружений на энергообъектах и эффективной работе ПВО Украине удалось избежать большего количества блэкаутов. Однако из-за массированности атак, когда по одному объекту запускают более 100-200 дронов в сочетании с ракетами, полностью защитить инфраструктуру от повреждений невозможно.

Министр добавила, что сейчас энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденные объекты, поэтому процент разрушений постоянно меняется. "Мы стараемся сразу возвращать к работе те объекты, которые повреждены. Процент меняется ежедневно – работают все круглосуточно, чтобы готовность оставалась на высоком уровне", – отметила Гринчук. По ее словам, еще до начала осенних атак было отремонтировано немало генерирующих мощностей и восстановлена система передачи электроэнергии, что позволило стране подготовиться к зиме.

