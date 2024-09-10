Установлен срок, в который Украина должна быть готова к вступлению в ЕС: какое задание нужно выполнить

Украина должна быть готова ко вступлению в Евросоюз (ЕС) не позже конца 2025 года. Однако этому будет предшествовать "титаническая работа" с законодательством.

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Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он объяснил:в частности, требуется привести в соответствии с директивами и правилами ЕС все подзаконные акты.

"Это десятки тысяч документов. В этом сейчас состоит большой объем технической работы. Политическое решение у нас остается одно – это решение креаин-членов ЕС о принятии Украины. Этому и предшествует техническая работа, не предполагающая больших политических ярких заявлений", – рассказал глава правительства.

При этом он подчеркнул: вступление Украины в ЕС является частью "справедливого мира". При чем, неотъемлемой.

"Наша цель амбициозная – мы хотим быть готовыми не позже конца 2025 года к вступлению в ЕС. Но в целом стратегически мы понимаем, что наше вступление в ЕС должно быть неотъемлемой частью справедливого мира", – констатировал премьер.

Вместе с тем, подчеркнул он, наибольший вес для Украины в настоящее время имеет открытие переговорных разделов. Их, по его словам, 35, разделенных на 6 кластеров – и открыть их планируют до завершения первого полугодия 2025 года.

"Открытие означает, что мы в основном прошли технический скрининг и знаем, какие изменения будут проходить. Собственно, переговоры – это уже, когда мы знаем, о чем будем переговариваться. Этому предшествует скрининг и сверка параметров будущих переговоров. Поэтому открытие переговоров – это финальный этап технического процесса", – рассказал Шмыгаль.

Напомним: 25 июня Украина официально начала переговоры по членству в ЕС : начала работу межправительственная конференция. Методику вступления кардинально не изменяли, хотя ее адаптируют под ситуацию в каждой из стран.

Страны, которые уже прошли этот путь, после начала переговоров на выполнение всех условий тратили не менее семи лет. При этом некоторые из них не смогли выполнить условия и так и остались в статусе кандидата, в котором начали переговоры.

Как сообщал OBOZ.UA, в июле Украина начала работу по новому этапу вступления в Европейский Союз – скринингу отечественного законодательства о соответствии европейским нормам. До этого проходил этап тн. "объяснительных сессий".

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