Украина начала новый этап вступления в ЕС: что от нас требует Европа

Украина начала новый этап вступления в Европейский Союз (ЕС) – скрининг отечественного законодательства о соответствии европейским нормам. Первая такая встреча уже прошла в бельгийском Брюсселе.

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Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил, что на встрече обсуждали раздел переговорной рамки публичные закупки, входящий в главный кластер "Основы процесса вступления в ЕС".

"Согласно процедурам вступления в ЕС кластер 1 во время переговоров открывают первым и закроют последним. Таким образом, начат очередной важный этап переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС", – заявил Гетманцев.

Предыдущий этап – так называемые "объяснительные сессии" – длился три месяца и завершился в мае. Во время него представители Украины и Молдовы презентовали европейским партнерам соответствующие разделы национального законодательства и давали необходимые комментарии нашим европейским партнерам. К тому же украинское правительство предоставило Еврокомиссии результаты селф-скрининга – собственную оценку отечественного законодательства, сделанную с участием более 80 государственных учреждений и с привлечением экспертного сообщества.

"В целом в рамках этапа скрининга должны состояться встречи по всем 33 переговорным главам, по итогам которых Европейская комиссия сформирует отчет о соответствии законодательства Украины праву ЕС, что определит объемы и направления работы для достижения полной гармонизации нашего и европейского правового поля", - добавил Гетманцев.

Как уже сообщал OBOZ.UA, 25 июня Украина официально начала переговоры по членству в ЕС : начала работу межправительственная конференция. Методику вступления кардинально не изменяли, хотя ее адаптируют под ситуацию в каждой из стран.

Страны, которые уже прошли этот путь, после начала переговоров на выполнение всех условий тратили не менее семи лет. При этом некоторые из стран не смогли выполнить условия и так и остались в статусе кандидата, с которым начали переговоры.

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