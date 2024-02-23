Встреча не состоялась: поляки не приехали к Кабмину Украины на заблокированную границу. Фото

Представители польского правительства не приехали на предложенную президентом Владимиром Зеленским встречу с украинскими коллегами на границе Украины и Польши. При этом на протестах продолжаются провокации. На этом фоне Кабинет министров Украины обратился ко всем полякам и напомнил, что Украина не поставляет зерно в соседнюю страну.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "Мы понимаем сложности, с которыми сталкивается польское правительство. И мы готовы помочь в разрешении этой ситуации. Мы идем на встречу. Президент Украины предложил руководству Польши площадку, чтобы договориться и найти компромисс. Здесь, на границе. Как равные партнеры и союзники... И правительство Украины сегодня здесь... Но, к сожалению, такая встреча с польскими чиновниками сегодня не состоялась", – заявил Шмыгаль.

В то же время, члены Кабмина встретились на границе с украинскими перевозчиками. Также они обратились к польской власти, протестующим и всем остальным полякам.

"Мы сегодня публично обращаемся к нашим польским коллегам. К польским аграриям. Ко всем полякам. Начинать всегда нужно с правды... Эту правду должны услышать поляки и польские фермеры, чтобы понять нелепость блокады границы", – сообщил Шмыгаль и перечислил такие важнейшие аспекты:

1. Последние 5 месяцев Украина не продает свое зерно на польский рынок.

"Украина не продает свою кукурузу, семена подсолнечника и рапс на польский рынок! Наше правительство 16 сентября прошлого года приняло решение о лицензировании экспорта части агропродукции. То есть без разрешения Польши сейчас невозможно экспортировать зерно, кукурузу, рапс и подсолнечник на польский рынок. Сейчас таких разрешений нет – и, соответственно, экспорта тоже нет. Мы хотим, чтобы это услышали и польские фермеры, и польское общество", – сказал Шмыгаль.

2. Через Польшу украинское зерно едет только по транзиту.

"Через польскую границу сегодня проходит всего 5% нашего аграрного экспорта. В то время как основной маршрут – это зерновой коридор через Черное море", – отметил глава правительства.

3. Блокада бьет по всей польско-украинской торговле и экономике обеих стран.

"Проигрывает не только Украина. Проигрывают польские предприниматели, экспортирующие на наш рынок товаров на 12 млрд долларов ежегодно", – подсчитал Шмыгаль.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщал, что польская сторона готова к переговорам на уровне представителей правительства. При этом встречу планируют аж на 28 марта и в Варшаве, а не на границе.

"Лучше проводить эти переговоры на техническом уровне, чтобы правительственная встреча имела не символическую ценность – ведь нам не надо символизма в отношениях. Весь мир видит, насколько мы решительно настроены помогать Украине, и нет необходимости в дальнейших ярких жестах солидарности", – сказал тогда Туск.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем на границе Украины и Польши продолжаются провокации. В частности, польские протестующие включили сирену, чтобы запугать украинцев в автобусах.

Кроме того, 23 февраля забастовщики совершили новое нападение на украинские грузы. На этот раз в железнодорожном пункте пропуска "Дорогуск" неизвестные повредили рапс в трех вагонах-зерновозах. Продукция снова шла через территорию Польши транзитом в Германию.

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