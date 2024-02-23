"Даже не понимают, насколько они клоуны": поляки на границе включили сирену, чтобы запугать украинцев в автобусах. Видео

Польские протестующие на границе начали включать сирены. Таким образом они пытаются запугать украинцев, которые пересекают границу – причем не только в грузовых автомобилях, но и в пассажирских автобусах.

Психологическое давление оказывают на тех, кто едет из Евросоюза в Украину, свидетельствует распространенное в соцсетях видео. Слышно, что звук сирены воздушной тревоги звучит на фоне, и его дополнительно пытаются усилить гудением клаксонов. Видео 18+, на кадрах присутствует ненормативная лексика!

"Даже не понимают, насколько они клоуны... Эти машины идут в Украину, а не из Украины!" – слышны на видео комментарии свидетелей польской "акции". Вероятно, видео снимали украинские перевозчики, которые застряли в очередях из-за блокады границы.

Это уже далеко не первая провокация во время протестов на польско-украинской границе. 23 февраля там совершили новое нападение на украинские грузы. На этот раз в железнодорожном пункте пропуска "Дорогуск" неизвестные повредили рапс в трех вагонах-зерновозах. Продукция шла через территорию Польши транзитом в Германию.

Тремя днями ранее, 20 февраля, польские протестующие перекрыли железную дорогу вблизи пункта пропуска на границе с Украиной "Медика – Шегини" и высыпали зерно из грузовых вагонов на пути. Протестующие испортили около 4 тонн кукурузы из двух вагонов-зерновозов.

А 11 февраля неподалеку от пункта пропуска "Дорогуск" протестующие напали на украинские грузовики и высыпали часть зерна из кузовов на асфальт. Пострадали грузы трех фур, которым пришлось вернуться в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, ряд польских протестующих на границе с Украиной оказался вовсе не фермерами, а маргинальными пророссийскими политиками и активистами. Двоих таких "фермеров" удалось найти в социальных сетях. Это "борец с нацизмом" Петр Панасюк, который уже засветился в базе "Миротворца", и экс-кандидат от радикальной партии "Конфедерации" Томаш Бучек.

Более того, одна из организаторов польских протестов оказалась владелицей транспортной компании, которая умудряется зарабатывать на блокаде. Речь идет о члене польского комитета по блокированию границы, председателе протеста на пункте "Ягодин – Дорогуск" и политике Эдите Озигале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!