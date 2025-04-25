Всемирный банк выделит Украине 70 млн долларов для поддержки энергосистемы, – Шмигаль

Всемирный банк предоставит Украине 70 млн долларов, которые будут направлены на поддержание стабильности работы украинской энергосистемы в условиях постоянных российских обстрелов. В частности, будут закуплены системы хранения энергии.

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Соответствующее соглашение с управляющим директором Всемирного банка Анной Бьерде подписал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Подписание документа состоялось в пятницу, 25 апреля, в Вашингтоне, сообщил глава украинского правительства на своей странице в Facebook.

По словам Шмыгаля, средства будут использованы для покупки систем хранения энергии компанией "Укргидроэнерго". Это позволит создавать запас электроэнергии и усилит нашу энергетическую стойкость.

"Спасибо Всемирному банку и всем партнерам за поддержку энергетического сектора Украины, который получил серьезные повреждения в результате российских атак", – написал украинский премьер.

Ранее стало известно, что Европейский Союз предоставил Украине очередной 1 млрд долларов от замороженных активов России, средства направят на поддержку госбюджета. Сам ЕС также получил еще 2,1 млрд евро прибыли от этих активов, их позже также передадут Украине. Кроме того, было пять новых соглашений между ЕС и Украиной, в том числе финансовые вложения в восстановление страны.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина закрыла потребности во внешнем финансировании на 2025 год. Это стало возможным благодаря бюджетной поддержке от партнеров Украины, которая в этом году составляет 16,8 млрд долларов.

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