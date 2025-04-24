Украина полностью закрыла потребность в финансировании извне: в правительстве объяснили, где взяли деньги

Украина полностью закрыла потребности во внешнем финансировании на 2025 год и готова к различным экономическим вызовам. Во многом это стало возможным благодаря бюджетной поддержке от партнеров Украины, которая в этом году составляет 16,8 млрд долларов.

Видео дня

Об этом министр финансов Сергей Марченко сообщил в рамках встречи финансового блока стран G7, прошедшей в Вашингтоне в ходе Весеннего собрания Международного валютного фонда и Всемирного банка.

"В текущем году бюджетная поддержка от ключевых партнеров составляет 16,8 млрд долларов США. Благодаря нашему слаженному сотрудничеству, потребности во внешнем финансировании на текущий год полностью обеспечены. В то же время должны оставаться финансово подготовленными к любому развитию событий", – сказал Марченко.

Он добавил, что при любых условиях в 2026 году международная поддержка остается критически важной для сохранения финансовой стабильности, восстановления экономики и привлечения иностранных инвестиций в Украину. Среди ключевых механизмов поддержки министр выделил реализацию плана ERA на сумму $50 млрд, который предусматривает финансирование за счёт замороженных российских активов.

Украина уже заключила соглашения со странами G7 и Европейской комиссией, что обеспечивает стабильное поступление средств в бюджет и позволяет своевременно покрывать приоритетные расходы. Следующим этапом, по мнению главы Минфина, должна стать полная конфискация суверенных активов страны-агрессора – решение, которое должно быть принято на политическом уровне странами G7.

Марченко также отметил рост внутренних доходов и снижение бюджетного дефицита. По итогам первого квартала 2025 года доходы общего фонда госбюджета увеличились на $1 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате размещения гособлигаций в бюджет уже привлечено $3 млрд.

Прогнозируемое сокращение дефицита бюджета составит до 19,4% ВВП в 2025 году, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 24%. Кроме того, министр сообщил об успешном завершении седьмого пересмотра программы сотрудничества с МВФ – лучшего за всю историю взаимодействия Украины с Фондом. Украина также продолжает выполнение индикаторов Плана EU Ukraine Facility и условий программ Всемирного банка.

Марченко выразил благодарность Канаде и министру финансов Франсуа Шампаню за активную позицию в G7, а также поблагодарил международных партнёров за всестороннюю помощь. По словам министра, Украина уже обеспечила бюджетную поддержку на 2025 год в объёме $16,8 млрд, при общей потребности в $39,3 млрд. Он также подчеркнул важность продления финансовой поддержки на 2026 год.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в феврале государственный и гарантированный государством долг Украины обновил исторический рекорд – в январе он вырос на 87,03 млрд гривен, впервые превысив 7 трлн гривен. Несмотря на это долг был частично реструктуризирован, а львиная доля кредитов оформлена на льготных условиях, что существенно снижает нагрузку на госбюджет воюющей страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!