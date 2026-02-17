'Вопрос выживания нации и государства': Буданов назвал одну из главных задач сегодняшнего дня

Для восстановления Украине необходимо стремиться к неоиндустриализации. Это "одна из главных задач сегодняшнего дня".

С соответствующим заявлением на форуме "Экономика устойчивости: вызовы лидерства – 2026" в Киеве выступил Кирилл Буданов, руководитель Офиса президента и бывший начальник ГУР МО. На своем Telegram-канале генерал-лейтенант поделился фотографиями и основными тезисами.

Сильная экономика поможет защитить страну

"Украине нужна неоиндустриализация. Мы должны получить доступ к современным технологиям и иметь высококвалифицированную рабочую силу. Это одна из главных задач сегодняшнего дня, и именно об этом мы общались", – рассказал Буданов.

Он подчеркнул важность экономической устойчивости и развития. Без учета этого армия – какой бы сильной, героической она не была бы – не сможет защитить страну.

Глава ОП напомнил, что в начале 1990-х Украина принадлежала к топовой десятке мировых государств с лучшими экономическими показателями.

"Однако десятилетия коррупции и неэффективного управления, 13 лет тотальной войны подорвали нашу индустриальную мощь. Мы должны восстановить свои мощности. Это вопрос выживания нации и государства", – призвал Буданов.

Он добавил, что был рад обменяться мнениями с проактивными гражданами, "которые ежедневно усиливают нашу страну, развивают ее в различных областях и имеют видение того, в какую сторону должна двигаться страна, чтобы достичь общего успеха".

