Всемирно известное агентство ухудшило прогноз для Украины: к чему советуют готовиться

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз роста ВВП Украины на 2026 год — с 2,4% до 1,6%, а также подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте на уровне "CCC". Причины — война, иранский кризис и новые торговые барьеры Европейского Союза (ЕС).

Об этом сообщили на сайте агентства. Аналитики выделили ключевые вызовы, с которыми придется столкнуться украинской экономике.

Почему ухудшился прогноз?

Аналитики называют два ключевых фактора, которые ударили по украинской экономике. В частности это:

механизм углеродной корректировки ЕС (CBAM) — создал серьезные проблемы для отечественного металлургического сектора

Частично эти потери компенсируют расширение оборонного производства внутри страны и высокие зарплаты военных, поддерживающие потребительский спрос.

Инфляция и курс: что ждет кошельки украинцев

Аналитики Fitch рисуют для Украины неутешительную картину: из-за подорожания топлива, транспорта, удобрений и продуктов питания среднегодовая инфляция в 2026 году может достичь 8,5%. В агентстве прогнозируют, что Национальный банк Украины будет держать жесткую монетарную политику и использовать валютный курс как якорь стабильности — то есть резкой девальвации гривны не ожидается.

Внешний долг и доноры: хватит ли денег

Дефицит текущего счета будет расти — с 14,9% ВВП в 2025 году до более высоких отметок в 2026-м, и только в 2027-м несколько снизится до 18,4% ВВП. Однако покрывать эту дыру поможет масштабная международная поддержка:

кредит ЕС в рамках программы Ukraine Support Loan — 90 млрд евро (около 46% ВВП в 2026 году);

евро (около 46% ВВП в 2026 году); валютные резервы сохранятся на уровне 5,8 месяца импорта до конца года;

до конца года; даже без поступлений по программе USL ликвидность может сохраняться примерно до июня.

При этом Fitch предупреждает: в среднесрочной перспективе существует риск "усталости доноров " — особенно учитывая политические разногласия внутри ЕС.

Реформы: прогресс со знаком вопроса

Из-за напряженности между парламентом и правительством темпы реформ замедлились. Это, в свою очередь, привело к невыполнению ряда требований Международного валютного фонда, и задержкам в финансировании от ЕС.

Впрочем, в апреле нардепы все же приняли в Верховной Раде ключевые реформы, необходимые для выполнения условий кредиторов. Но аналитики Fitch пока сомневаются, удастся ли закрепить этот прогресс.

Прогноз на 2027 год

Агентство ожидает ускорения роста до 2,7% — при условии ослабления ценового давления. Впрочем, сами аналитики признают: перспективы "остаются очень неопределенными" и зависят от того, как будет развиваться война.

Для сравнения: реальный ВВП Украины в 2025 году вырос на 1,8% — наибольший рост зафиксировали образование (+12,7%) и строительство (+11,6%).

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Международном валютном фонде прогнозируют для Украины рост ВВП и еще более быстрый рост инфляции. В то же время поддержка от международных доноров может сократиться, поскольку из-за глобальной напряженности им придется переключиться на поддержку своего населения.

