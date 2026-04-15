Девальвация гривны, рост цен и меньше международной помощи: что МВФ прогнозирует для Украины

Украину ждет рост ВВП, но инфляция будет расти еще быстрее. Тогда как поддержка от международных доноров может сократиться, поскольку из-за глобальной напряженности им придется переключиться на поддержку своего населения.

Об этом Международный валютный фонд (МВФ) заявил в своем новом отчете"Глобальная экономика в тени войны". В целом в учреждении сравнивают нынешний энергетический кризис с событиями 1973-74 годов, когда за несколько месяцев стоимость барреля нефти выросла с $3 до $11, что стало причиной глобальной инфляции и экономического кризиса.

Что ждет экономику Украины

Отчет МВФ посвящен последствиям текущего мирового кризиса для разных стран. В отношении Украины и многих других развивающихся стран прогнозируется девальвация национальной валюты (гривны), подорожание энергоносителей, продуктов питания, удобрений, рост цен на услуги и т.д.

Отмечается, что украинская экономика страдает от войны и полностью зависит от внешнего финансирования (только в программе EFF МВФ заложено 130 млрд долларов на поддержку). Учитывая это, ожидается, что:

ВВП Украины будет расти на 2% в 2026 году и 3,5% в 2027-м;

инфляция в 2026 году составит 6,1%, а в 2027-м вырастет до 7,7%.

Также в валютном фонде прогнозируют сокращение международной помощи Украине. Поскольку экономический кризис не обойдет и ее страны-партнеры, на фоне роста оборонных расходов им придется тратить больше на поддержку незащищенных слоев населения.

Война с Ираном угрожает всему миру

Ранее руководители МВФ, Всемирного банка и Всемирной продовольственной программы заявили, что из-за войны на Ближнем Востоке и скачка цен на энергоносители мир ожидает новое подорожание продуктов и топлива, которое будет иметь долговременный характер.

Скачок цен на нефть, газ и удобрения создает цепную реакцию, которая непосредственно влияет на стоимость продуктов питания. Энергоресурсы являются ключевой составляющей аграрного производства – от работы техники до транспортировки товаров. Когда дорожает топливо, автоматически растут расходы на выращивание, хранение и доставку продуктов.

