Военным в Украине хотят "простить" все кредиты: законодательные изменения уже готовятся

В Украине планируют разрешить списание до 100 % просроченных кредитов для военнослужащих, военнопленных, пропавших без вести гражданских лиц, членов их семей и людей с инвалидностью, полученной в результате войны. В то же время списание не будет автоматическим, ведь банк сам будет решать, прощать ли долг и какую его часть, а предусмотренные изменения ещё предстоит доработать из-за юридических и финансовых несогласованностей.

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Об этом говорится в законопроекте №15458, который комитет по вопросам финансов рекомендовал принять за основу. Документ предусматривает возможность списания или аннулирования части или даже всей задолженности по потребительским кредитам для определенных категорий граждан.

В то же время в нынешней редакции законопроекта списание долга не гарантируется, ведь окончательное решение предлагается оставить за банком или новым кредитором. Именно эта норма стала одним из главных предметов критики со стороны Главного научно-экспертного управления Верховной Рады.

Кому может быть разрешено обращаться с просьбой о списании кредита

Инициатива касается не только непосредственно военнослужащих. Предусматривается возможность обращаться с просьбой о списании или аннулировании задолженности для членов семей и наследников военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести, а также для представителей отдельных категорий лиц, находящихся в плену.

Механизм также предлагается распространить на гражданских лиц, лишенных личной свободы или пропавших без вести, членов их семей и лиц с инвалидностью вследствие войны. То есть речь идет о значительно более широком круге заемщиков, чем только действующие военнослужащие.

По замыслу авторов, представитель или член семьи указанного лица сможет обратиться к кредитору или новому кредитору с соответствующим ходатайством. После этого финансовое учреждение должно рассмотреть вопрос о возможности списания или аннулирования долга.

Спишут ли 100% кредита

Несмотря на формулировку о возможности списания всей задолженности, законопроект не устанавливает автоматического механизма полного аннулирования кредита. Ключевая деталь заключается в том, что кредитор или новый кредитор имеет право, а не обязан принять решение о списании долга. То есть даже если заемщик относится к предусмотренной законом категории, это само по себе не будет означать автоматического списания кредита.

Банк или другой кредитор сможет определить, какую именно часть задолженности аннулировать. Теоретически речь идет о возможности списания до 100% долга, однако кредитор может согласиться лишь на частичное прощение. Именно эта конструкция вызвала серьезные замечания со стороны парламентских экспертов.

В заключении ГНЭУ отмечается, что законопроект не определяет четких критериев, по которым кредитор должен принимать решение. Также не прописаны конкретные основания для отказа, порядок рассмотрения обращения, сроки принятия решения и возможность повторного обращения с заявлением.

В результате два человека, находящиеся в одинаковом правовом положении, потенциально могут получить разные решения от своих кредиторов. Например, один банк может согласиться списать значительную часть долга, тогда как другой кредитор может отказать или предложить списать лишь небольшую часть задолженности.

Что будет с налогами после списания долга

Отдельное направление законопроекта касается налогообложения. Авторы предлагают установить налоговые льготы для сумм задолженности, которые кредитор прощает или аннулирует. В частности, предусматривается изменение правил в отношении не облагаемой налогом части прощенного долга.

Предлагается увеличить до размера одной минимальной заработной платы необлагаемую налогом основную сумму долга, которую кредитор прощает по собственному решению, если это не связано с процедурой банкротства. В то же время в случае освобождения физического лица от долгов в рамках процедуры неплатежеспособности предусмотрен другой предел — не более 25 % размера одной минимальной заработной платы.

Отдельный вопрос касается налога на доходы физических лиц. Законопроект предлагает освободить от НДФЛ определенные суммы процентов, комиссий и других платежей по потребительским кредитам, которые в соответствии с законодательством не подлежат уплате отдельными категориями военнослужащих и членами их семей.

Однако предложенная формулировка не дает достаточно четкого ответа, о каких именно процентах и платежах идет речь. Отмечается, что это может создать проблемы при применении налоговой нормы, ведь для налогоплательщика должно быть понятно, какая именно сумма освобождается от налогообложения и при каких условиях.

Что произойдет с исполнительными производствами

Законопроект также предусматривает изменения в сфере принудительного взыскания долгов. Если задолженность будет аннулирована, соответствующие исполнительные процедуры и взыскания, связанные с таким долгом, должны быть прекращены в соответствии с предложенными изменениями.

Отмечается, что это важно для заемщиков, в отношении которых уже начаты процедуры взыскания. Однако и здесь окончательное применение механизма будет зависеть от того, будет ли кредитор готов списать соответствующую часть долга.

То есть сам факт наличия исполнительного производства не означает автоматического прекращения взыскания. Сначала должно возникнуть юридическое основание для аннулирования соответствующей задолженности.

Законопроект предусматривает вступление закона в силу со дня, следующего за днем его публикации. В то же время Кабинету Министров и Национальному банку предлагается в течение трех месяцев подготовить необходимые нормативно-правовые актыи привести действующие документы в соответствие с новыми правилами.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2026 году украинцы стали брать значительно большие суммы в виде макрокредитов — средний кредит вырос почти в 1,5 раза, до 9,17 тыс. грн, а общий долг перед МФО (микрофинансовой организацией) достиг 32,32 млрд грн. Только с начала года задолженность выросла на 17%, или 4,7 млрд грн, что свидетельствует о все большей зависимости части украинцев от кредитов "до зарплаты".

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