Украинцы "тонут" в долгах по кредитам "до зарплаты": суммы резко выросли

В 2026 году украинцы стали брать значительно более крупные суммы в виде макрокредитов — средний размер кредита вырос почти в 1,5 раза, до 9,17 тыс. грн, а общий долг перед МФО (микрофинансовой организацией) достиг 32,32 млрд грн. Только с начала года задолженность выросла на 17%, или 4,7 млрд грн, что свидетельствует о все большей зависимости части украинцев от кредитов "до зарплаты".

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Об этом сообщают аналитики OpenDataBot. За первые шесть месяцев 2026 года украинцы заключили с микрофинансовыми организациями 4 196 309 кредитных договоров.

Общая сумма выданных за этот период займов составила 37,5 млрд грн, однако люди стали брать значительно большие суммы. Во втором квартале 2026 года средний размер микрокредита составлял 9 170 грн. Для сравнения: годом ранее средний кредит составлял примерно 6 290 грн. Таким образом, средняя сумма кредита за год увеличилась почти в полтора раза.

Долг перед МФО уже превысил 32 млрд грн

По состоянию на 1 июля 2026 года общий объем задолженности украинцев перед микрофинансовыми организациями составил 32,32 млрд грн. Только за первое полугодие долг увеличился на 4,7 млрд грн. В процентном выражении это означает рост примерно на 17% с начала года.

То есть каждые несколько месяцев к общей долговой нагрузке добавляются миллиарды гривен. При этом важно понимать, что микрокредиты традиционно используются для краткосрочных нужд — когда человеку не хватает денег до следующей зарплаты, пенсии или другого поступления.

Рост среднего размера микрокредита сам по себе не означает, что каждый заемщик оказался в финансовой ловушке. Однако одновременное увеличение средней суммы займов и общего долга свидетельствует о том, что украинцы стали активнее привлекать более крупные объемы заемных средств.

После начала большой войны долги сначала резко сократились

Сегодняшние показатели особенно показательны на фоне того, что происходило с микрокредитованием сразу после начала полномасштабной войны. В 2022 году задолженность украинцев перед МФО сокращалась. К концу того года она снизилась примерно до 8 млрд грн.

Однако уже с начала 2023 года тенденция изменилась. Задолженность украинцев перед МФО вновь начала расти, и за несколько лет она увеличилась в разы. С показателя около 8 млрд грн в конце 2022 года он вырос до 32,32 млрд грн по состоянию на 1 июля 2026 года.

МФО продолжают зарабатывать миллиарды

Рост долгов заемщиков отражается и на финансовых результатах самих микрофинансовых организаций. За первое полугодие 2026 года десять крупнейших МФО Украины получили в общей сложности 12,78 млрд грн дохода. Их совокупная прибыль за этот период составила 1,16 млрд грн.

Таким образом, микрокредитование остается крупным и прибыльным сегментом финансового рынка. В то же время между отдельными компаниями существует существенная разница в объемах доходов и прибыли.

Наибольший доход среди десяти крупнейших микрофинансовых организаций за первое полугодие получила компания "Укр Кредит Финанс", известная под брендом CreditKasa: её доход составил 1,99 млрд грн. Отмечается, что это около 16% от совокупного дохода десяти крупнейших МФО.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине автоматизируют снятие арестов с банковских счетов после полного погашения долга — ожидается, что информация будет передаваться в банк, а ограничения будут сниматься примерно в течение часа. В то же время для военных, жителей территорий боевых действий и должников по коммунальным услугам предусмотрена дополнительная защита.

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