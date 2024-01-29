Власти Венгрии готовы к компромиссу по 50 млрд евро от ЕС Украине: в Reuters раскрыли детали

Сегодня, 29 января, правительство Венгрии заявило о своей готовности к компромиссу, который позволит предоставить пакет помощи Украине, предложенный Европейским Союзом (ЕС). Решение может быть принято перед экстренным саммитом в четверг, 1 февраля.

Видео дня

Речь идет о пакете помощи на 50 млрд евро. Об этом говорится в материале Reuters.

Премьер-министр Виктор Орбан ранее активно критиковал финансовую и военную поддержку Украины со стороны блока и известен своей прокремлевской политикой. Ранее он заблокировал пересмотр бюджета ЕС, включавшего помощь Украине, что побудило его лидеров придумать "план Б" и созвать экстренный саммит. Однако в понедельник советник Орбана заявил, что Венгрия открыта для использования бюджета ЕС для предложенного пакета.

Помощник Балаж Орбан подтвердил, что Будапешт направил предложение в Брюссель в субботу, демонстрируя, что он открыт для использования бюджета ЕС для пакета помощи и выпуска общего долга ЕС для его финансирования, если будут добавлены другие "предостережения".

Ранее сообщалось, что 17 января этого года депутаты Европейского парламента согласовали проект резолюции по Венгрии, результатом которой должно стать лишение Венгрии права голоса в Совете ЕС. И уже 18 января Европарламент 345 голосами против 104 принял эту резолюцию с призывом к Совету ЕС активизировать седьмую статью против Венгрии.

Кроме того, было принято намерение начать внутреннее расследование решения Европейской комиссии о выделении 10 млрд евро для Будапешта.

Как писал ранее OBOZ.UA, в ЕС грозятся "ударить" по экономике Венгрии, если Орбан наложит вето на помощь Украине. Брюссель планирует обвалить курс венгерского форинта и снизить инвестиционную привлекательность Венгрии, чтобы навредить "рабочим местам и росту" экономики страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!