Вето Венгрии преодолено? В ЕС договорились согласовать кредит Украине на €90 млрд – медиа

Европейский Союз согласовал решение о предоставлении Украине кредита на сумму 90 миллиардов евро. Вето Венгрии удалось преодолеть – для этого президент Европейского совета Антониу Кошта утром 17 марта провел разговор с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном и четко дал ему понять, что тот должен придерживаться решения европейских лидеров, принятого в декабре.

Об этом сообщает Болгарское национальное радио со ссылкой на источник в Брюсселе. "Кредит для Украины согласован и не будет пересмотрен", – утверждает собеседник медиа.

"Я ожидаю, что решение о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро будет принято в ближайшее время", – заявил дипломатический источник из ЕС.

Издание KyivPost также написало о том, что ЕС одобрил предоставление Украине кредита на сумму 90 млрд евро, преодолев вето Венгрии.

Редактор "Радио Свобода" по европейским вопросам Рикард Йозвяк днем 17 марта также писал о том, что вето Венгрии и Словакии "могут быть сняты".

Отметим: сообщение первоисточника, Болгарского национального радио, можно трактовать по-разному. Или же пересматривать не собираются решение о кредите, принятое в декабре, или же действительно есть сдвиг в преодолении вето Венгрии, о котором страны-члены уже договорились и о котором официально будет объявлено в четверг, 19 марта.

Тогда в Брюсселе состоится заседание Европейского совета. Президент Украины Владимир Зеленский обратится к лидерам ЕС в формате видеоконференции.

Что говорит Орбан

Виктор Орбан заявил, что Венгрия не согласится разблокировать кредит для Украины в 90 млрд евро, который согласился предоставить Европейский Союз. Деньги не поступят, пока не возобновится транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Премьер-министр Венгрии сообщил, что обсудил ситуацию вокруг "Дружбы" с главой Европейского совета Антониу Коштой и премьер-министром Словакии Робертом Фицо и подчеркнул, что позиция Венгрии остается неизменной.

Мы также писали о том, что Украина согласилась возобновить транзит российской нефти в Венгрию и Словакию через нефтепровод "Дружба" при поддержке Европейского Союза. Европа предложила техническую поддержку для восстановления. Ремонт может занять около полутора месяцев, и такое решение может стать шагом к разблокированию финансовой помощи и кредитов для Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, страны Европейского Союза готовы профинансировать Украину даже в случае блокирования совместного займа на 90 млрд евро со стороны Венгрии и Словакии. Для этого государства Евросоюза могут применить механизм двусторонних кредитов, писали медиа.

