"Нет нефти – нет денег": Орбан озвучил свой ультиматум по 90 млрд евро для Украины

Венгрия не согласится разблокировать кредит для Украины в 90 млрд евро, который согласился предоставить Европейский Союз. Деньги не поступят, пока не возобновится транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил на своей странице в Facebook. "Если нет нефти – нет денег... Если президент Зеленский хочет получить свои деньги из Брюсселя, тогда он должен открыть нефтепровод "Дружба", – заявил Орбан.

Он сообщил, что обсудил ситуацию вокруг "Дружбы" с председателем Европейского Совета Антониу Коштой и премьер-министром Словакии Робертом Фицо и подчеркнул, что позиция Венгрии остается неизменной.

"Украинцы на прошлой неделе не приняли наших экспертов, хотя мы их туда направили. Они не ведут переговоров, более того – сами открыто заявляют, что не намерены пропускать дешевую российскую нефть в Венгрию", – упрекнул венгерский премьер.

Он также бездоказательно назвал целью прекращения транзита нефти "вмешаться в венгерские выборы на стороне партии "Тиса". Это правоцентристская оппозиционная партия Петера Мадьяра, который заявляет о намерениях сосредоточиться на борьбе с коррупцией, разблокировании замороженных средств ЕС для поддержки экономики и усилении европейского курса страны.

Что предшествовало

Нефтепровод "Дружба" был поврежден 27 января в результате целенаправленного попадания российского беспилотника. После этого Украина прекратила транспортировку нефти через "Дружбу". На возобновлении работы нефтепровода категорически настаивают Венгрия и Словакия.

Но Виктор Орбан заявил, что, мол, со спутника нефтепровод выглядит неповрежденным. Как пояснил вице-премьер – министр энергетики Денис Шмыгаль, из-за горения нефти "труба" была сильно повреждена изнутри, где расположено много датчиков, и снаружи это не видно, поэтому сейчас запустить нефтепровод невозможно.

Но 16 марта сообщил президент Украины Владимир Зеленский в переписке с руководством ЕС согласился возобновить транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба" после того, как Европа предложила техническую поддержку для восстановления. Ремонт может продлиться около полутора месяцев, и такое решение может стать шагом к разблокированию финансовой помощи и кредитов для Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал об угрозах Орбана запретить транзит товаров в Украину через Венгрию, чтобы заставить относить транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба". Он называл перекрытие российской "трубы" политическим решением.

