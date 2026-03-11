В ЕС придумали, как выделить деньги Украине: почему Орбан и Фицо не смогут помешать

Страны Европейского Союза (ЕС) готовы профинансировать Украину даже в случае блокирования совместного займа на 90 млрд евро со стороны Венгрии и Словакии. Для этого страны Евросоюза могут применить механизм двусторонних кредитов.

Об этом сообщает Politico, ссылаясь на дипломатов ЕС, ознакомленных с переговорами. Этот вопрос вынесут на обсуждение на саммите, который состоится в Брюсселе на следующей неделе.

Альтернативный план ЕС

Займ, о котором идет речь, должен покрыть две трети потребностей Украины в финансировании войны до конца 2027 года. Европейские лидеры попытаются убедить премьер-министра Венгрии Виктор Орбан и его словацкого коллегу Роберта Фицо поддержать план, но, если они не изменят своей позиции, страны Балтии и Северной Европы предлагают альтернативный вариант – двусторонние кредиты, которые не требуют одобрения всех государств ЕС.

Сейчас рассматривается возможность выделения по такому механизму примерно 30 млрд евро. Этой суммы Украине должно хватить для покрытия финансовых потребностей как минимум до середины года.

Отдельно министр финансов Нидерландов Элко Хайнен заявил о готовности его правительства выделять 3,5 млрд евро ежегодно до 2029 года в виде двусторонней поддержки Киеву.

Почему Венгрия блокирует кредит для Украины

Формально Венгрия может заблокировать совместный займ, даже несмотря на предварительное согласие в декабре, ведь один из законодательных актов для его запуска требует единодушной поддержки всех 27 государств ЕС. Ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что ЕС найдет способ профинансировать Украину независимо от позиции Орбана.

"Мы все равно реализуем этот заем – так или иначе", – сказал он.

Ситуация обострилась после того, как российский беспилотник повредил нефтепровод "Дружба", по которому российская нефть через Украину поставляется в Венгрию и Словакию. Виктор Орбан обвинил Украину в умышленном затягивании ремонта трубопровода, после чего заблокировал не только заем, но и 20-й пакет санкций ЕС против России.

У Украины есть деньги до мая

Финансовая ситуация Украины несколько стабилизировалась после того, как Международный валютный фонд одобрил заем на $8,1 млрд. Из этой суммы$1,5 млрд уже было перечислено

Как утверждают источники, это позволит Киеву оставаться платежеспособным примерно до начала мая. Ранее оценки ЕС предполагали, что без новой помощи Украина могла бы столкнуться с финансовыми трудностями уже в конце марта, что ослабило бы ее позиции в войне с Россией и во время международных переговоров.

Как уже сообщал OBOZ.UA, на заседании послов ЕС в феврале венгерская сторона выразила протест против совместного заимствования средств под гарантии бюджета Евросоюза. Таким образом, Венгрия заблокировала выделение Украине займа от Европейского Союза на сумму 90 миллиардов евро.

