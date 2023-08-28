Венгрия пугает ЕС "уничтожением Европы" из-за санкций: повторяет российскую пропаганду и требует прекратить поддержку Украины

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто повторил тезисы российский пропаганды и заявил, что ЕС санкциями против РФ вредит сама себе. В то время как ограничения якобы не нанесли вред агрессору. Также он в очередной раз выступил против поддержки Украины.

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Как сообщает издание presstv, Сийярто также заявил, что "повсюду в мире над европейской санкционной политикой смеются". Венгерский дипломат фактически повторил тезисы российской пропаганды. А европейских лидеров он обвинил в том, что они "находятся в состоянии военного психоза".

"США подтолкнули Европу к соревнованию в том, кто и сколько поможет Украине: соревнование военной помощи", – сказал он, посетовав на то, что европейские политики "приняли эту провокацию", хотя "мы буквально разрушаем Европу". Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил в субботу, что санкции "оказывают жесткое, ощутимое влияние на экономику России".

Что происходит на самом деле

Против России ввели масштабные санкции, однако агрессор все еще умудряется обходить часть ограничений и сохранять свою экономику. Российская экономика "хромает", однако вместе с добровольным выходом компаний, огромными расходами на захватническую войну против Украины агрессор столкнулся и с огромным давлением. Часть экономистов все еще верит, что это может привести к невосполнимым потерям для РФ.

К примеру, добыча газа российским "Газпромом" составила всего 412,6 млрд кубометров в прошлом году. Это на 20% меньше, чем в 2021-м, ежегодное снижение составляет около 103 млрд куб. м – крупнейшее в истории "Газпрома".

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем Великобритания расширила санкции против России. В список персональных ограничений внесены еще 13 человек, среди которых чиновники, причастные к похищениям и депортации украинских детей. По той же причине в список попал детский центр "Артек" во временно оккупированном Крыму.

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