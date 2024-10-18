Венгрия "заблокировала" помощь Украине по кредиту на 50 млрд долларов – Bloomberg

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не позволил ЕС изменить режим санкций против России. Это привело к тому, что участие США в предоставлении Украине кредита в 50 млрд долларов от G7 фактически заблокировано. Ранее же власти Венгрии заявляли, что вопрос продления санкций против России должен быть решен после выборов в США.

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Об этом сообщает Bloomberg. Там напомнили: Вашингтон настаивает на пересмотре сроков продления санкций ЕС против России. Сейчас их продлевают каждые шесть месяцев, а США просят увеличить срок до трех лет. Это необходимо для гарантий стабильного обслуживания кредитов (которые должны взять страны G7 ради помощи Украины) за счет замороженных в Европе активов.

"Орбан в очередной раз заблокировал усилия Европейского союза по изменению режима санкций в отношении России. Таким образом он выполнил свои обещания отложить принятие решения до окончания выборов в США", – говорится в сообщении.

При этом авторы материала напомнили: Орбан является "убежденным сторонником" кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Который критикует финансирование Украины Соединенными Штатами и говорит, что будет стремиться к быстрому с Россией. И эту позицию, подчеркивается, "разделяет венгерский лидер".

В то же время, отмечается, позиция Венгрии не совпадает с позицией остальных членов ЕС. Дело в том, что лидеры его стран-членов "в совместном заявлении пообещали продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и так интенсивно, как это необходимо".

Напомним: кредит на общую сумму 50 млрд долларов, согласованный лидерами G7 в июне, должен обслуживаться за счет замороженных на Западе активов российского центрального банка на сумму около 300 млрд долларов. ЕС готов предоставить большую часть суммы – до 35 млрд евро. Остальные средства должны поступить от США и других членов G7.

Решение Венгрии никого не удивило

В свою очередь, нардеп Ярослав Железняк ("Голос") отметил: решение Венгрии никого не удивило – оно было ожидаемым. При этом, утверждает он, давно уже найден "механизм как обойти Орбана".

"Влияет ли это на решение ЕС? Нет, там для голосования в этом году решения просто нужно большинство. Создаст ли это определенные ограничения? Только то, что немного для стран ЕС дороже получится и надо все в этом году провести. Повлияет ли это на решение США? Здесь они свою часть могут уменьшить, а ЕС увеличить", – объяснил он.

Таким образом, резюмировал нардеп, для Украины Орбан создао меньше проблем, чем для Запада. "Больше рисков для самих стран G7", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, финансовые учреждения Нидерландов заморозили гораздо меньше российских денег, чем предполагалось. Так, в январе 2024 года в местном парламенте было объявлено, что общая сумма замороженных активов РФ составит 660 млн евро, однако до 1 июля было заблокировано только 97,2 миллиона.

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