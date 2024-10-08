В Нидерландах разморозили российские активы на полмиллиарда евро – СМИ

Финансовые учреждения Нидерландов заморозили гораздо меньше российских денег, чем предполагалось. Так, в январе 2024 года в местном парламенте было объявлено, что общая сумма замороженных активов РФ составит 660 млн евро, однако до 1 июля было заблокировано только 97,2 миллиона.

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Об этом сообщает Telegraaf. Отмечается: более полумиллиарда российских активов, "судя по всему, были разблокированы по одобрению властей страны".

"Размораживание средств произошло в результате предоставления исключений для незавершенных платежей. И отстранения санкционированных владельцев", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: значительная часть этой суммы принадлежит двум компаниям РФ. Речь идет о 430 млн евро.

"В частности, 230 млн евро одной из компаний больше не подлежали замораживанию. Поскольку компания через специальную конструкцию была "формально отстранена" от российского владельца", – рассказали аналитики.

Со своей стороны, в RTL сообщили, что владелец этих двух компаний один. "Активы были разморожены, поскольку были приняты меры для того, чтобы находящийся под санкциями конечный собственник больше не контролировал компании, а деньги не попали в него путем перенаправления".

Украина требует забрать у России 300 млрд долларов

В то же время Украина прилагает усилия для получения 300 млрд долларов суверенных активов России, замороженных в странах Запада. С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину Москве закрыли к ним доступ. Львиная доля хранится в Euroclear, финансовом учреждении со штаб-квартирой в Брюсселе, которое специализируется на хранении и расчетах по ценным бумагам. На этих активах Euroclear получил прибыль до налогообложения в размере 0,794 млрд евро в 2022 году и 4,34 млрд евро в 2023-м, что составляет более 5 млрд евро за два года.

Что касается остальных активов, их точный размер, форма и местоположение неизвестны. В США, например, может быть около 5 млрд долл. "Группа семи" ранее обязалась держать их замороженными до момента выплаты Россией компенсации Украине за причиненный агрессией ущерб.

С декабря 2023 года США вместе с Великобританией и Канадой продвигали в G7 полную конфискацию, но это решение натолкнулось на большое сопротивление европейских стран. В апреле Конгресс США даже принял Закон о восстановлении экономического благосостояния и возможностей для украинцев (сокращение от англ. – закон REPO), позволяющий Белому дому конфисковать российские суверенные активы в США.

ЕС, в свою очередь, избрал наименее рискованный и, соответственно, наименее выгодный путь передавать Украине доходы ежегодно по мере их генерации в размере 3-4 млрд евро. Руководители Европейского центрального банка системно выступают против полной конфискации.

Ранее OBOZ.UA подсчитал, что если бы западные партнеры использовали для закупки истребителей F-16 для Украины замороженные активы России, теоретически они смогли купить все существующие в мире F-16. Речь идет о около 300 млрд долларов центробанка РФ, заблокированных на западных счетах.

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