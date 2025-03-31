Венгрия требует от ЕС снятия санкций с российских олигархов: кто попал в "вишлист"

Венгрия настаивает на снятии санкций с нескольких российских олигархов, в частности Алишера Усманова, Дмитрия Мазепина и Михаила Фридмана, аргументируя это юридическими основаниями. Несмотря на некоторые уступки ЕС, большинство санкционных ограничений остаются в силе.

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Об этом в интервью росСМИ заявил глава МИД Петер Сийярто. По словам министра, среди них были именно те бизнесмены, которые, по мнению Будапешта, не должны попадать под европейские санкции.

Венгрия мотивирует свою позицию юридическими аргументами, однако другие страны ЕС воспринимают это как попытку подорвать единство блока по экономическому давлению на РФ. "Мы выступили с инициативой исключить из санкционных списков ЕС девять человек. Среди них был человек, который вы упомянули (Фридман), господин Усманов был среди них, господин Мазепин был среди них. То есть лица, которые, на наш взгляд, действительно не должны быть в списке, с юридической точки зрения", - отметил венгерский министр.

Несмотря на то, что Европейский Союз придерживается жесткой санкционной политики в отношении российских олигархов, Венгрии все же удалось добиться определенных уступок. Как сообщил Сийярто, из девяти человек трое уже были исключены из санкционного списка. Среди них оказались:

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев;

Вячеслав Моше Кантор;

Сестра Усманова Гульбахор Исмаилова.

Также ранее ЕС под давлением Венгрии исключил из списка санкций экс-руководителя компании "Еврохим" Владимира Рашевского. В то же время, сам Дмитрий Мазепин, которого Будапешт также пытался вывести из-под санкций, пока остается под ограничениями. Однако его сын Никита Мазепин уже был исключен из списка на основании решения суда.

Несмотря на усилия Венгрии по снятию ограничений с отдельных российских бизнесменов, в целом ЕС не меняет своей стратегии санкционного давления на Россию. 14 марта Европейский Союз одобрил новый пакет санкций, касающийся около 2400 физических и юридических лиц.

Также стало известно, что ЕС близок к договоренности о дальнейшем расширении санкционного списка, включая новых российских миллиардеров. В то же время Венгрия ранее выражала готовность блокировать некоторые решения по санкциям, что значительно усложняет работу ЕС в этом направлении.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Европейский Союз (ЕС) не планирует отменять санкции в отношении российских банков, и возвращение РФ в SWIFT невозможно без изменения санкционного законодательства. В Брюсселе отмечают, что первым условием для пересмотра санкций остается полный вывод российских войск из Украины.

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