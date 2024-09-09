Валютные резервы Украины резко выросли после 4 месяцев обвала: откуда деньги

Международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины заметно выросли после четверых месяцев непрерывного падения. Так, по итогам августа-2024 их объем увеличился на 13,7% – с 37,23 млрд до 42,33 млрд долл. Причиной стало получение значительной помощи от международных партнеров, которая превысила чистую продажу валюты Национальным банком, а также долговые выплаты Украины в иностранной валюте.

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Сумма ЗВР впервые за долгое время приблизился к рекордным 43,76 млрд, которые были зафиксированы по итогам марта. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

Нынешний объем резервов, как подсчитал регулятор, покрывает финансирование 5,4 месяца будущего экспорта. "Нормой", по международным стандартам, считаются 3 месяца.

Валютный резерв Украины в августе 2024 года: что повлияло на объем

Валютные поступления на счета правительства в НБУ за месяц составили 8,46 млрд долл. При этом на обслуживание долгов Украина потратила 724,1 млн долл., кроме того, еще 392,4 млн долл. было выплачено Международному валютному фонду (МВФ).

Операции НБУ на межбанке . Нацбанк продал 2,695 млрд, а выкупил лишь 0,3 млн долл. Чистая продажа валюты составила более 26,69 млрд долл. Показатель высокий, но на 18,4% ниже, чем был в июле.

. Нацбанк продал 2,695 млрд, а выкупил лишь 0,3 млн долл. Чистая продажа валюты составила более 26,69 млрд долл. Показатель высокий, но на 18,4% ниже, чем был в июле. Курс валют. Оценка стоимости финансовых инструментов увеличилась на 443 млн долл.

Лишних резервов не бывает? НБУ активно копит валюту

Регулятор объяснил, что в условиях полномасштабной войны международные резервы критически важны для макрофинансовой стабильности Украины. В Нацбанке заявили: валютные резервы – это подушка безопасности для финансовой устойчивости страны, они помогают защитить экономику от внешних шоков и обеспечить стабильность на валютном рынке, особенно на случай нехватки финансирования от партнеров.

"В условиях высокой неопределенности и шоковых условий функционирования экономики, вызванных войной, "лишних" резервов не бывает. Тем более, что объемы международной помощи, согласно прогнозу НБУ будут постепенно сокращаться, а часть этих поступлений еще не подтверждена", – объяснили в НБУ.

Ранее бывший председатель Совета НБУ Богдан Данилишин при этом заявлял, что политика Нацбанка приводит к растрате валютных резервов. По его словам, валютная либерализация и гибкий валютный курс были "не совсем обоснованно введены НБУ". Также он выразил мнение, что либерализация и гибкий курс "расшатывают валютный рынок".

"Когда-то у нас транши МВФ измерялись объемом в 200 млн долларов. А сейчас НБУ 160 млн долларов ежедневно тратит, и за это "нам аплодирует мир", как говорят в НБУ", – объяснил причину своей критики бывший председатель Совета Нацбанка.

Золотовалютные резервы страны используются для международных расчетов и платежей (в том числе по госдолгу) и покрытия дефицита платежного баланса. Кроме того, они нужны для стабилизации курса национальной валюты – чтобы в случае необходимости Нацбанк мог продать иностранную валюту на межбанковском рынке и таким образом компенсировать ее дефицит. При этом в случае избытка инвалюты на рынке регулятор может выкупать ее для пополнения резервов.

В Украине ЗВР состоит из ценных бумаг, депозитов, налички и средств на корреспондентских счетах, а также монетарного золота. Золото занимает наименьшую долю в резервах – по состоянию на 1 сентября это 5,2%. Ценные бумаги занимают 76,7% всего объема ЗВР, а оставшиеся 18% приходятся на "живые" деньги.

Как сообщал OBOZ.UA, Как сообщал OBOZ.UA, Украина не пополняла свой золотой запас на мировом рынке три года. Тем временем центробанки по всему миру скупают золото.

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