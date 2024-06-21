В запасах Украины стало меньше денег: что происходит с валютными резервами

Бывший председатель Совета НБУ Богдан Данилишин считает, что политика Нацбанка приводит к растрате валютных резервов. А валютная либерализация и гибкий валютный курс были "не совсем обоснованно были введены НБУ".

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Также он выразил мнение, что либерализация и гибкий курс "расшатывают валютный рынок". Подчеркнув:

в июне НБУ ежедневно продает по 160 млн долларов;

в мае было 135 млн долларов;

в апреле – 100 млн долларов.

"Когда-то у нас транши МВФ измерялись объемом в 200 млн долларов. А сейчас НБУ 160 млн долларов ежедневно тратит и за это "нам аплодирует мир", как говорят в НБУ", – объяснил причину своей критики бывший председатель Совета Нацбанка.

Украина "проела" 3 млрд долларов из валютных резервов

В то же время, по данным самого НБУ, международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины за май-2024 снизились на 7,9%, с 42,4 до 39 млрд долларов. Больше всего средств за последний месяц ушло на выплату долгов и поддержку гривни.

Падение продолжается второй месяц подряд после достижения исторического рекорда в 43,76 млрд по итогам марта. Как объяснили в регуляторе, падение произошло по двум основным причинам. Так, валюту потратили на:

интервенции НБУ для обеспечения курсовой устойчивости;

долговые выплаты Украины в иностранной валюте.

"Как и ожидалось, международные резервы снизились на 3 млрд долл., или 7,9%. Сейчас они составляют 39 млрд долларов, что более чем достаточно. Кстати, напомню, что за май мы как раз 3 млрд долл. и продали. Поэтому все логично, так как почти не было международной финансовой помощи в прошлом месяце", – объяснил ситуацию первый замглавы комитета Верховной Рады по вопросам налогов Ярослав Железняк ("Голос").

Впрочем, нынешний объем резервов покрывает финансирование 5,1 месяца будущего экспорта. "Нормой", по международным стандартам, считаются 2-3 месяца.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина не пополняла свой золотой запас на мировом рынке три года. Тем временем центробанки по всему миру скупают золото.

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