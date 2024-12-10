В украинских обменниках продают доллар по новому курсу: сколько стоит валюта

В украинских обменниках вырос курс доллара. В полдень 10 декабря они выставили его на среднем уровне 41,43/41,89 грн (покупка/продажа), что на 8 коп. дороже в покупке и 12 коп. в продаже, чем днем ранее.

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Подорожал наличный доллар и в банках. Там его стоимость определили в средние 41,35/41,85 грн (покупка/продажа). Это на 5 коп. выше в покупке и на 6 коп. в продаже, чем днем ранее.

В целом же крупные учреждения продают валюту по 41,77-41,9 грн. Так:

ПриватБанк – 41,8 грн;

Ощадбанк – 41,85 грн;

ПУМБ – 41,9 грн;

Райффайзен Банк – 41,77 грн;

Сенс Банк – 41,9 грн;

Укрсиббанк – 41,85 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,89 грн.

Покупают они ее по 41,2-41,45 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,2 грн;

Ощадбанк – 41,35 грн;

ПУМБ – 41,4 грн;

Райффайзен Банк – 41,2 грн;

Сенс Банк – 41,45 грн;

Укрсиббанк – 41,3 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,35 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Что будет с курсом

В то же время, по прогнозам банковского сектора, в течение текущей недели (заканчивается 15 декабря) стоимость американской валюты в банках будет находиться в пределах 41,5-42 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

В обменниках, отмечается, стоимость доллара будет находиться в тех же пределах. Соответственно, в них также ожидается рост курса и в покупке, и в продаже.

В целом, отмечается, в течение следующей недели общая ситуация на валютном рынке не претерпит основательных изменений. Дело в том, что:

Действует режим "управляемой гибкости".

Как объяснил начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, этот режим защищает рынок от непредсказуемых курсовых изменений.

Девальвация умеренная, а это "может направить уровень инфляции".

Объем международной финпомощи "дает возможность Нацбанку держать курс в сознании".

На наличном рынке ожидается баланс между спросом и предложением.

По словам банкира, это произойдет благодаря большему количеству граждан, которые для подготовки к зимним праздникам решат избавиться от части валютных сбережений.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время бюджет-2025 рассчитан исходя из курса на уровне 45 грн/доллар. При этом партнер в Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза отмечает: в конце 2025 года курс доллара в Украине будет составлять около 45 грн. А среднегодовой будет колебаться в коридоре 43,2-43,5 грн.

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