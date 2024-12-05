В украинских банках готовятся переписывать курс доллара: чего ожидать в ближайшие дни

В украинских банках ожидается изменение курса наличного доллара. По прогнозам, в течение следующей недели (9-15 декабря) стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,5-42 грн. В то же время вечером 5 декабря банки покупают доллары в среднем по 41,5 грн, а продают по 41,93 грн. Таким образом, не исключается рост курса в продаже.

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В то же время, рассказали OBOZ.UA в банковском секторе, ожидается, что с понедельника курс доллара в обменниках будет находиться в тех же пределах – 41,5-42 грн. Вечером же 5 декабря там определили стоимость валюты в средние 41,4/41,78 грн (покупка/продажа). Таким образом, в обменных пунктах ожидается рост курса как в покупке, так и в продаже.

При этом подчеркивается: ежедневные курсовые изменения ожидаются в пределах до 0,1-0,2 грн в банках и до 0,3 грн в обменных пунктах. Курсовые отклонения прогнозируются в пределах 1-1,5% в неделю.

В целом, отмечается, в течение следующей недели общая ситуация на валютном рынке не претерпит основательных изменений. Дело в том, что:

Действует режим "управляемой гибкости".

Как объяснил начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, этот режим защищает рынок от непредсказуемых курсовых изменений.

Девальвация умеренная, а это "может направить уровень инфляции".

Объем международной финпомощи "дает возможность Нацбанку держать курс в сознании".

На наличном рынке ожидается баланс между спросом и предложением.

По словам банкира, это произойдет благодаря большему количеству граждан, которые для подготовки к зимним праздникам решат избавиться от части валютных сбережений.

"С 9 по 15 декабря на валютном рынке будет сохраняться переменная стабильность. Даже несмотря на возможные энергосложности, ситуацию на фронте", – рассказал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время бюджет-2025 рассчитан исходя из курса на уровне 45 грн/доллар. При этом партнер в Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза отмечает: в конце 2025 года курс доллара в Украине будет составлять около 45 грн. А среднегодовой будет колебаться в коридоре 43,2-43,5 грн.

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