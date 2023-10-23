В украинских обменниках переписали курс доллара: как изменилась стоимость валюты

За прошедшие выходные в украинских обменниках слегка подрос курс доллара. Так, утром 23 октября там его выставили на среднем уровне 37,97/38,09 (покупка/продажа), что на 2 коп. выше, чем в пятницу, 20 октября, в покупке, а также на 1 коп. – в продаже.

А вот в банках изменений не произошло. Здесь курс находится на среднем уровне:

37,5 грн в покупке;

38,15 грн в продаже.

Какой курс в крупных банках

Согласно мониторингу OBOZ.UA, по состоянию на 11:40 23 октября крупные украинские банки установили наличный курс доллара в диапазоне 37,2/38,2 грн (покупка/продажа). В частности:

Видео дня

ПриватБанк – 37,2/37,8 грн (покупка/продажа);

Ощадбанк – 37,5/38,2 грн;

Укрэксимбанк – 37,2/38 грн;

ПУМБ – 37,8/38,3 грн;

Укрсиббанк – 37,4/37,9 грн.

НБУ снизил официальный курс

А вот Нацбанк курс снизил Нацбанк. После 3 дней роста в середине прошлой недели (16-22 октября) там опустили официальную стоимость американской валюты на 7 коп. – до 36,54 грн.

Стоит ли скупать доллары

По прогнозам же банковского сектора, на текущей неделе (23-29 октября) курс доллара ожидается на уровне 37,5-38,5 грн. Таким же был прогноз и на прошлую неделю – и в этом же коридоре стоимость американской валюты находится в настоящее время. Соответственно, скупать валюту в надежде вскоре ее выгодно продать, смысла нет.

"До конца месяца ситуация на валютном рынке будет зеркальной к неделе предыдущей – без особых курсовых изменений. Ожидается, что курсовой коридор будет в пределах 37,5-38,5 грн/доллар", – рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, ряд категорий украинцев могут обязать декларировать покупку иностранной валюты, в т.ч., долларов – соответствующий законопроект №9457 поддержали в антикоррупционном комитете Верховной Рады. Речь, в частности, о чиновниках, депутатах и судьях.

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