В украинских обменниках "отпустили" курс доллара: сколько теперь стоит валюта

В украинских обменниках ощутимо снизили курс доллара. В полдень 14 марта они определили его в средние 41,21/41,67 грн (покупка/продажа), что на 9 коп. ниже в покупке и на 8 коп. в продаже.

Видео дня

Переписали стоимость наличной американской валюты и в банках. Там ее определили в средние 41,3/41,81 грн (покупка/продажа), что:

на 5 коп. выше в покупке;

на 4 коп. ниже в продаже.

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 41,65-42 грн. Так:

ПриватБанк – 41,69 грн;

ПУМБ – 41,9 грн;

Райффайзен Банк – 41,65 грн;

Сенс Банк – 41,7 грн;

Укрсиббанк – 41,8 грн;

Кредобанк – 41,84 грн;

Таскомбанк – 41,82 грн;

абанк – 42 грн;

Прокредит Банк – 41,8 грн.

Покупают же они ее по 41,09-41,4 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,09 грн;

ПУМБ – 41,3 грн;

Райффайзен Банк – 41,15 грн;

Сенс Банк – 41,25 грн;

Укрсиббанк – 41,2 грн;

Кредобанк – 41,41 грн;

Таскомбанк – 41,3 грн;

абанк – 41,4 грн;

Прокредит Банк – 41,3 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Украинцы могут отменить обмен долларов

В то же время, после обмена валюты (к примеру, долларов) украинцы могут провести т.н. "обратный обмен валюты" – т.е. сдать только что полученную валюту и получить назад свои деньги. Такая возможность предусмотрена правилами НБУ. Впрочем, есть условие – провести обратный обмен можно только в течение 15 минут после изначальной операции.

Об этом сообщили в НБУ. Там отметили, что еще одним условием для проведения обратного обмена является наличие соответствующего документа. Им может быть:

квитанция;

​​расчетный документ.

"Вы можете провести обратную валютно-обменную операцию в течение 15 минут после обмена. Но только если у вас есть квитанция или расчетный документ. Это предусмотрено Постановлением правления НБУ №2 "Об утверждении Положения об осуществлении операций с валютными ценностями", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время,до конца недели (16 марта) в Украине может произойти ощутимое изменение курса доллара – как в банках, так и в обменниках. В банковском секторе прогнозируют, что стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,4-42 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!