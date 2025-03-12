В украинских обменниках собираются существенно переписывать стоимость доллара: какой ожидается курс

До конца недели (16 марта) в Украине ожидается ощутимое изменение курса доллара – как в банках, так и в обменниках. В банковском секторе прогнозируют, что стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,4-42 грн. В то же время, вечером 12 марта обменные пункты покупают доллар по среднему курсу 41,26 грн, а продают по 41,65 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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Такие же процессы ожидаются в банках. Там вечером 12 марта курс наличного доллара определили в средние 41,25/41,8 грн (покупка/продажа).

В целом же, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, на сегодняшний день все основные угрозы для гривни нейтрализованы. А потому, "несмотря на сложные обстоятельства войны, неопределенность в отношениях со стратегическим партнером США", экономика Украины и финансовая система остаются устойчивыми.

"По состоянию на середину марта ситуация будет оставаться относительно спокойной и прогнозируемой. Благодаря своевременным и эффективным действиям НБУ гривна удерживает позиции, поэтому резких скачков курса не ожидается", – отметил банкир.

Украинцы могут отменить обмен долларов

В то же время, после обмена валюты (к примеру, долларов) украинцы могут провести т.н. "обратный обмен валюты" – т.е. сдать только что полученную валюту и получить назад свои деньги. Такая возможность предусмотрена правилами НБУ. Впрочем, есть условие – провести обратный обмен можно только в течение 15 минут после изначальной операции.

Об этом сообщили в НБУ. Там отметили, что еще одним условием для проведения обратного обмена является наличие соответствующего документа. Им может быть:

квитанция;

​​расчетный документ.

"Вы можете провести обратную валютно-обменную операцию в течение 15 минут после обмена. Но только если у вас есть квитанция или расчетный документ. Это предусмотрено Постановлением правления НБУ №2 "Об утверждении Положения об осуществлении операций с валютными ценностями", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, ПриватБанк запустил услугу автоматического обмена валют, в частности долларов, с помощью устройства АТМ-Recycler. После обмена устройство будет выдавать наличные гривни без зачисления на карту. Впрочем, за раз можно обменять только до 1000 долларов.

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