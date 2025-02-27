В украинских обменниках "отказались" от старого курса: сколько теперь стоит доллар

Украинские обменники существенно снизили курс доллара – прежде всего, в покупке. В полдень 27 февраля они определили его в средние 41,3/41,67 грн (покупка/продажа), что на 20 коп. ниже в покупке и на 9 коп. в продаже, чем днем ранее.

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Произошли изменения и в банках. Там курс наличной валюты выставили на среднем уровне 41,4/41,95 грн (покупка/продажа), что на 5 коп. ниже как в покупке, так и в продаже.

В целом, крупные учреждения продают доллар по 41,79-42 грн. Так:

ПриватБанк – 41,88 грн;

ПУМБ – 42 грн;

Райффайзен Банк – 41,79 грн;

Сенс Банк – 41,9 грн;

Укрсиббанк – 41,98 грн;

Кредобанк – 41,84 грн;

Таскомбанк – 41,9 грн;

абанк – 42 грн.

Покупают же они ее по 41,28-41,41 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,28 грн;

ПУМБ – 41,4 грн;

Райффайзен Банк – 41,3 грн;

Сенс Банк – 41,45 грн;

Укрсиббанк – 41,35 грн;

Кредобанк – 41,41 грн;

Таскомбанк – 41,4 грн;

абанк – 41,4 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Как может вырасти курс доллара в 2025 году

В то же время в Украине ухудшились ожидания по курсу доллара. Так, финансовые аналитики прогнозируют, что к концу года тот будет находиться на уровне 45,19 грн, тогда как в декабре-2024 они ожидали курса 44,83 грн/доллар.

Свои ожидания, по данным НБУ, ухудшили и банки. Они считают, что на конец года курс будет составлять 45,31 грн/доллар, тогда как ранее (в октябре-2024) прогнозировали 44,92 грн.

Менее пессимистичны в своих оценках жители Украины – хотя и тоже ухудшили свой прогноз. По данным регулятора, они ожидают курс 44,53 грн (в декабре-2024 было 44,11 грн).

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на выходных в украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, 1-2 марта стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,6-42,3 грн.

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