В украинских обменниках "отказались" от старого курса: сколько теперь стоит доллар
Украинские обменники существенно снизили курс доллара – прежде всего, в покупке. В полдень 27 февраля они определили его в средние 41,3/41,67 грн (покупка/продажа), что на 20 коп. ниже в покупке и на 9 коп. в продаже, чем днем ранее.
Произошли изменения и в банках. Там курс наличной валюты выставили на среднем уровне 41,4/41,95 грн (покупка/продажа), что на 5 коп. ниже как в покупке, так и в продаже.
В целом, крупные учреждения продают доллар по 41,79-42 грн. Так:
- ПриватБанк – 41,88 грн;
- ПУМБ – 42 грн;
- Райффайзен Банк – 41,79 грн;
- Сенс Банк – 41,9 грн;
- Укрсиббанк – 41,98 грн;
- Кредобанк – 41,84 грн;
- Таскомбанк – 41,9 грн;
- абанк – 42 грн.
Покупают же они ее по 41,28-41,41 грн. В частности:
- ПриватБанк – 41,28 грн;
- ПУМБ – 41,4 грн;
- Райффайзен Банк – 41,3 грн;
- Сенс Банк – 41,45 грн;
- Укрсиббанк – 41,35 грн;
- Кредобанк – 41,41 грн;
- Таскомбанк – 41,4 грн;
- абанк – 41,4 грн.
Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
Как может вырасти курс доллара в 2025 году
В то же время в Украине ухудшились ожидания по курсу доллара. Так, финансовые аналитики прогнозируют, что к концу года тот будет находиться на уровне 45,19 грн, тогда как в декабре-2024 они ожидали курса 44,83 грн/доллар.
Свои ожидания, по данным НБУ, ухудшили и банки. Они считают, что на конец года курс будет составлять 45,31 грн/доллар, тогда как ранее (в октябре-2024) прогнозировали 44,92 грн.
Менее пессимистичны в своих оценках жители Украины – хотя и тоже ухудшили свой прогноз. По данным регулятора, они ожидают курс 44,53 грн (в декабре-2024 было 44,11 грн).
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на выходных в украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, 1-2 марта стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,6-42,3 грн.
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