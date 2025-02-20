Украинцам рассказали, как может вырасти курс доллара в 2025 году: чего ожидать

В Украине ухудшились ожидания по курсу доллара. Так, финансовые аналитики прогнозируют, что к концу года тот будет находиться на уровне 45,19 грн, тогда как в декабре-2024 они ожидали курса 44,83 грн/доллар.

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Об этом сообщили в НБУ. Там отметили: ухудшили свои ожидания и банки. Они считают, что на конец года курс будет составлять 45,31 грн/доллар, тогда как ранее (в октябре-2024) прогнозировали 44,92 грн.

Менее пессимистичны в своих оценках жители Украины – хотя и тоже ухудшили свой прогноз. По данным регулятора, они ожидают курс 44,53 грн (в декабре-2024 было 44,11 грн).

В то же время, НБУ обновил официальный курс доллара на 21 февраля до 41,73 грн. Это:

на 5 коп. выше текущего;

на 10 коп., чем в начале недели;

на 9 коп. ниже, чем в начале февраля;

на 30 коп. ниже, чем в начале 2025 года.

Курс доллара готовятся существенно менять

В то же время банкиры прогнозируют рост курса доллара в ближайшие недели. Среди прочих звучат версии, что к концу I квартала 2025 года (январь-март) официальный курс опустится до 42,7 грн. Впрочем, при определенных обстоятельствах рост может быть намного ниже.

Как рассказал OBOZ.UA директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Александр Печерицын, курс может вырасти на 42-42,5 грн/доллар. Однако только если Нацбанк продолжит свою жесткую монетарную политику, что "приведет к дополнительному существенному увеличению учетной ставки в марте".

"Наш прогноз курса на конец квартала остается неизменным – на уровне 42,7 грн/доллар. Что предполагает постепенную девальвацию гривны в приемлемых пределах для потенциального уменьшения дисбалансов внешней торговли", – отметил банкир.

В свою очередь, директор департамента контроля ликвидности и ценных бумаг АО "Кредобанк" Сергей Кучерявый считает, что в феврале возможны валютные колебания в пределах 1% от текущего уровня. Т.е. курс, по его словам, вырастет на около 40 коп.

При этом, подчеркнул банкир, ожидается небольшое отклонение нацбанковского курса от наличного. "Межбанковский курс продолжит диктовать политику ценообразования на наличном рынке: плюс 30-40 копеек к межбанковскому курсу", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, государственный ПриватБанк запустил услугу автоматического обмена валют, в частности долларов, – с помощью устройства АТМ-Recycler. После обмена устройство будет выдавать наличные гривни без зачисления на карту. Впрочем, за раз можно обменять только до 1 000 долларов.

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